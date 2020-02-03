Фотовыставка "Геометрия промышленности" открылась в Москве

Новая экспозиция позволит увидеть производственные процессы с необычного ракурса, говорится в сообщении ДИПП, который является организатором выставки.

"Городские фотовыставки, посвященные промышленности столицы, уже стали частью жизни города – в 2019 году прошло семь таких выставок, в общей сложности в них приняли участие 60 промышленных предприятий", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

Кадры новой выставки рассказывают о работе таких предприятий столицы, как фабрика "Красный Октябрь", "Щербинский лифтостроительный завод", "Хлебозавод №24", "Биннофарм" и многих других. Выставка будет работать с 3 февраля по 1 марта 2020 года.