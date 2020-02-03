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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2020-02-03T14:48+0300
https://ria.ru/20200203/1564195467.html
Фотовыставка "Геометрия промышленности" открылась в Москве
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РИА Новости

Фотовыставка "Геометрия промышленности" открылась в Москве

14:48 03.02.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинВид Москвы
Вид Москвы
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Фотовыставка "Геометрия промышленности", посвященная индустриальной эстетике, открылась на Цветном бульваре в центре Москвы, сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Новая экспозиция позволит увидеть производственные процессы с необычного ракурса, говорится в сообщении ДИПП, который является организатором выставки.
"Городские фотовыставки, посвященные промышленности столицы, уже стали частью жизни города – в 2019 году прошло семь таких выставок, в общей сложности в них приняли участие 60 промышленных предприятий", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
Кадры новой выставки рассказывают о работе таких предприятий столицы, как фабрика "Красный Октябрь", "Щербинский лифтостроительный завод", "Хлебозавод №24", "Биннофарм" и многих других. Выставка будет работать с 3 февраля по 1 марта 2020 года.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономика
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