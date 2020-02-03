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Религия и мировоззрение
2020-02-03T15:41+0300
https://ria.ru/20200203/1564195232.html
Патриарх Кирилл надеется, что Антарктида сохранит свой особый статус
https://cdn24.img.ria.ru/images/156393/80/1563938095_0:795:2048:1947_1036x0_80_0_0_e6b2abad467bbd5b7fa0ed2404cbd8bf.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл надеется, что Антарктида сохранит свой особый статус

14:44 03.02.2020 (обновлено: 15:41 03.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном открытии XXVIII Международных Рождественских чтений
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном открытии XXVIII Международных Рождественских чтений
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется, что особый статус Антарктиды, предполагающий запрет на какие-либо военные испытания и вооруженные противостояния, сохранится и в будущем, и ни у одной из стран мира не возникнет соблазна использовать самый южный континент "в утилитарных целях".
По словам патриарха, ключевым для сохранения нынешней ситуации является заключенный 1 декабря 1959 года договор об Антарктике. Документ разрешает использовать континент только в мирных целях: проведение научных исследований, туризм и международное сотрудничество. Договор вступил в силу после подписания его 12 государствами, в том числе СССР и Великобританией, позднее к нему присоединились еще десятки стран.
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"Ведь, наверное, соблазн-то был – и оружие разместить, и, может, даже какие-то испытания проводить, но никто не отважился переступить запреты, которые налагались этим договором. И здесь, я думаю, очень большую роль играет понимание того, что Антарктида - совершенно особое место на планете. И нарушить этот режим, который определяется договором, как бы ни у кого рука не подымается", - сказал патриарх в интервью на телеканале "Россия 24", приуроченном к 200-летию открытия материка Фаддеем Беллинсгаузеном.
Предстоятель Русской церкви, который посещал Антарктиду в 2016 году, назвал существующий там порядок "каким-то отблеском Божьего царства", когда все там находятся в мире и в гармоничном взаимодействии: "и люди, и пингвины, и эти самые удивительные просторы Антарктиды". На континенте, подчеркнул патриарх, "все мировое сообщество взаимодействует без каких-то видимых напряжений, конфликтов".
"И дай Бог, чтобы как можно дольше ни у кого не было соблазна использовать Антарктиду в таких утилитарных целях, которые бы могли привести к нарушению того порядка, который сегодня там существует", - добавил первоиерарх РПЦ.
В 1819 году исследователь Фаддей Беллинсгаузен отправился на шлюпах "Восток" и "Мирный" к берегам неизведанной южной земли. Корабли достигли побережья Антарктиды в 1820 году. В ходе экспедиции были открыты южный материк и 29 островов. Во время похода были собраны уникальные естественно-научная и этнографическая коллекции, которые хранятся в Казанском университете.
Как русские моряки открыли Антарктиду
28 января, 11:10
Как русские моряки открыли Антарктиду200 лет назад русская экспедиция, возглавляемая Фаддеем Беллинсгаузеном, открыла Антарктиду. Как проходило плавание и с какими трудностями столкнулись путешественники — в лонгриде Ria.ru
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Религия и мировоззрениерелигияНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьАнтарктида
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