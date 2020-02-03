Патриарх Кирилл надеется, что Антарктида сохранит свой особый статус

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется, что особый статус Антарктиды , предполагающий запрет на какие-либо военные испытания и вооруженные противостояния, сохранится и в будущем, и ни у одной из стран мира не возникнет соблазна использовать самый южный континент "в утилитарных целях".

По словам патриарха, ключевым для сохранения нынешней ситуации является заключенный 1 декабря 1959 года договор об Антарктике. Документ разрешает использовать континент только в мирных целях: проведение научных исследований, туризм и международное сотрудничество. Договор вступил в силу после подписания его 12 государствами, в том числе СССР и Великобританией, позднее к нему присоединились еще десятки стран.

"Ведь, наверное, соблазн-то был – и оружие разместить, и, может, даже какие-то испытания проводить, но никто не отважился переступить запреты, которые налагались этим договором. И здесь, я думаю, очень большую роль играет понимание того, что Антарктида - совершенно особое место на планете. И нарушить этот режим, который определяется договором, как бы ни у кого рука не подымается", - сказал патриарх в интервью на телеканале "Россия 24" , приуроченном к 200-летию открытия материка Фаддеем Беллинсгаузеном.

Предстоятель Русской церкви, который посещал Антарктиду в 2016 году, назвал существующий там порядок "каким-то отблеском Божьего царства", когда все там находятся в мире и в гармоничном взаимодействии: "и люди, и пингвины, и эти самые удивительные просторы Антарктиды". На континенте, подчеркнул патриарх, "все мировое сообщество взаимодействует без каких-то видимых напряжений, конфликтов".

"И дай Бог, чтобы как можно дольше ни у кого не было соблазна использовать Антарктиду в таких утилитарных целях, которые бы могли привести к нарушению того порядка, который сегодня там существует", - добавил первоиерарх РПЦ.