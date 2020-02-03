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В Индии совершил жесткую посадку военный вертолет
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РИА Новости

В Индии совершил жесткую посадку военный вертолет

14:43 03.02.2020
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© AFP 2020 / Prakash SinghВертолет индийской армии Cheetah
Вертолет индийской армии Cheetah
© AFP 2020 / Prakash Singh
Вертолет индийской армии Cheetah. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 фев - РИА Новости. Индийский военный вертолет Cheetah совершил аварийную посадку рядом с городом Реаси в союзной территории Джамму и Кашмир, двое пилотов не пострадали, сообщает телеканал India TV со ссылкой на индийскую армию.
По предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности во время тренировочного полета.
Ведется расследование инцидента.
Вертолет Cheetah производится индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) по французской лицензии на основе вертолета Aerospatiale SA 315B Lama.
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