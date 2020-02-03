В Индии совершил жесткую посадку военный вертолет

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 фев - РИА Новости. Индийский военный вертолет Cheetah совершил аварийную посадку рядом с городом Реаси в союзной территории Джамму и Кашмир, двое пилотов не пострадали, сообщает телеканал India TV со ссылкой на индийскую армию.
По предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности во время тренировочного полета.
Ведется расследование инцидента.
Вертолет Cheetah производится индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) по французской лицензии на основе вертолета Aerospatiale SA 315B Lama.
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