В МИД Ирана заявили об отсутствии конкретного решения о выходе из ДНЯО

"Решение принимает (высшее) руководство, если придет к нему, то объявит об этом. Оставшимся в Совместном всеобъемлющем плане действий странам мы заявили, что если европейцы незаконно вернут дело Ирана на обсуждение в Совет безопасности (ООН), в повестке у нас есть другие эффективные вопросы, один из которых – выход из ДНЯО", - сказал Мусави в ходе брифинга.