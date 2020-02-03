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2020-02-03T14:42+0300
https://ria.ru/20200203/1564195144.html
В МИД Ирана заявили об отсутствии конкретного решения о выходе из ДНЯО
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РИА Новости

В МИД Ирана заявили об отсутствии конкретного решения о выходе из ДНЯО

14:42 03.02.2020
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© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 фев - РИА Новости, Антон Быстров. Конкретного решения Тегерана о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в данный момент нет, но вопрос существует как вариант, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Решение принимает (высшее) руководство, если придет к нему, то объявит об этом. Оставшимся в Совместном всеобъемлющем плане действий странам мы заявили, что если европейцы незаконно вернут дело Ирана на обсуждение в Совет безопасности (ООН), в повестке у нас есть другие эффективные вопросы, один из которых – выход из ДНЯО", - сказал Мусави в ходе брифинга.
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Ранее сообщалось, что в парламент Ирана поступил проект о выходе Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, был представлен проект о запрете на производство, хранение и использование ядерного оружия.
По данным агентства Fars, проект был представлен во вторник в ходе открытого заседания законодательного органа. Кроме того, по информации агентства, был представлен проект о запрете на производство, хранение и использование ядерного оружия.
Власти Ирана прежде неоднократно говорили, что не намерены обзаводиться ядерным оружием.
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Аббас МусавиПарламент ИранаДоговор о нераспространении ядерного оружияМИД ИранаИранБезопасностьВ мире
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