В МИД Ирана заявили об отсутствии конкретного решения о выходе из ДНЯО

ТЕГЕРАН, 3 фев - РИА Новости, Антон Быстров. Конкретного решения Тегерана о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в данный момент нет, но вопрос существует как вариант, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Решение принимает (высшее) руководство, если придет к нему, то объявит об этом. Оставшимся в Совместном всеобъемлющем плане действий странам мы заявили, что если европейцы незаконно вернут дело Ирана на обсуждение в Совет безопасности (ООН), в повестке у нас есть другие эффективные вопросы, один из которых – выход из ДНЯО", - сказал Мусави в ходе брифинга.
Ранее сообщалось, что в парламент Ирана поступил проект о выходе Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, был представлен проект о запрете на производство, хранение и использование ядерного оружия.
По данным агентства Fars, проект был представлен во вторник в ходе открытого заседания законодательного органа. Кроме того, по информации агентства, был представлен проект о запрете на производство, хранение и использование ядерного оружия.
Власти Ирана прежде неоднократно говорили, что не намерены обзаводиться ядерным оружием.
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