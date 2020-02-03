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В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая двухлетнего ребенка
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РИА Новости

В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая двухлетнего ребенка

14:40 03.02.2020 (обновлено: 17:25 03.02.2020)
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Побывавший недавно в Китае двухлетний ребенок госпитализирован в Туле с повышенной температурой, он находится в изолированном боксе, сообщило министерство здравоохранения региона.
Ребенка госпитализировали в понедельник. Родители обратились к врачам в связи с повышением у него температуры.
"Поскольку несколькими днями ранее ребенок вернулся из китайской провинции Хайнань, госпитализация прошла в соответствии с требованиями санитарных правил к госпитализации пациентов, у которых до проведения анализов не исключается заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией... Пациент находится в изолированном боксе, проведен забор всех необходимых анализов для установления диагноза", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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