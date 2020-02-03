В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая двухлетнего ребенка

Ребенка госпитализировали в понедельник. Родители обратились к врачам в связи с повышением у него температуры.

"Поскольку несколькими днями ранее ребенок вернулся из китайской провинции Хайнань, госпитализация прошла в соответствии с требованиями санитарных правил к госпитализации пациентов, у которых до проведения анализов не исключается заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией... Пациент находится в изолированном боксе, проведен забор всех необходимых анализов для установления диагноза", - говорится в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.