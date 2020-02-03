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На Украине раскрыли коррупционную схему на четыре миллиона долларов
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РИА Новости

На Украине раскрыли коррупционную схему на четыре миллиона долларов

14:39 03.02.2020
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© РИА Новости / СтрингерЗдание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Коррупционную деятельность руководителя одного из управлений Государственного агентства резерва блокировала Служба безопасности Украины, чиновник подозревается в организации незаконной деятельности на почти 4 миллиона долларов, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
Сообщается, что он организовал механизм незаконного завладения и продажи имущества госрезерва, в частности продовольственных товаров.
"Для этого он занижал рыночную стоимость продукции и реализовывал ее аффилированным коммерческим структурам. Правоохранители задокументировали факты незаконных действий по подготовке к сбыту товаров на общую сумму почти 100 миллионов гривен (4 миллиона долларов - ред.)", - сообщается на сайте.
Также чиновник требовал деньги от подчиненных, руководителей предприятий сферы управления госрезерва за пребывание на занимаемых должностях и не создание им искусственных препятствий в работе. "Задокументировано вымогательство фигурантом 50 тысяч долларов от директоров двух комбинатов. Также установлено, что он получил 20 тысяч долларов за назначение руководителя одного из госпредприятий", - сообщили в СБ Украины.
Правоохранители задержали чиновника при попытке передачи ранее полученной от подчиненных неправомерной выгоды председателю Госрезерва, который помогал следствию разоблачить противоправные действия подчиненного. Сейчас фигурант подозревается по статьям о даче и принятии взятки УК Украины. Санкция статей предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия.
Офис компании Нафтогаз в Киеве
21 декабря 2019, 08:00
Ничто не чуждо: как США экспортируют коррупцию на Украину
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