На Украине раскрыли коррупционную схему на четыре миллиона долларов

КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Коррупционную деятельность руководителя одного из управлений Государственного агентства резерва блокировала Служба безопасности Коррупционную деятельность руководителя одного из управлений Государственного агентства резерва блокировала Служба безопасности Украины , чиновник подозревается в организации незаконной деятельности на почти 4 миллиона долларов, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Сообщается, что он организовал механизм незаконного завладения и продажи имущества госрезерва, в частности продовольственных товаров.

"Для этого он занижал рыночную стоимость продукции и реализовывал ее аффилированным коммерческим структурам. Правоохранители задокументировали факты незаконных действий по подготовке к сбыту товаров на общую сумму почти 100 миллионов гривен (4 миллиона долларов - ред.)", - сообщается на сайте.

Также чиновник требовал деньги от подчиненных, руководителей предприятий сферы управления госрезерва за пребывание на занимаемых должностях и не создание им искусственных препятствий в работе. "Задокументировано вымогательство фигурантом 50 тысяч долларов от директоров двух комбинатов. Также установлено, что он получил 20 тысяч долларов за назначение руководителя одного из госпредприятий", - сообщили в СБ Украины.