Красноярский минобр рассказал о школе, где учителя работают в туалете

КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. Школа в городе Иланский Красноярского края, где по информации СМИ учителя работают в уборной, требует капремонта или строительства нового здания, сообщил журналистам замминистра образования региона Роман Шорохов.
Ранее на сайте радиостанции "Говорит Москва" сообщалось, что школа находится в аварийном состоянии, часть кабинетов закрыта, а педагоги вынуждены работать в уборной.
"С 2018 года такие стесненные условия в этой школе. С 1 сентября корпус основного здания был приостановлен в связи с аварийной ситуацией в конструкциях… В 2019 году приступили к выполнению работ по капитальному ремонту, но в ходе работ вынуждены были их приостановить, поскольку вскрылись дополнительные дефекты здания… Сейчас приходим к новому этапу – либо продолжать работы по капремонту, либо здание нужно будет реконструировать, либо принимать решение о строительстве новой школы. Стесненные условия – вынужденная мера. В ближайшие два года эта проблема будет решена", - сказал Шорохов.
Он также отметил, что в помещении, где располагаются учителя, действительно по проекту предполагалось место общего пользования, однако по прямому назначению оно никогда не использовалось, в этом месте всегда располагался школьный архив. Учителям организовали здесь временное рабочее место после вывода основного блока из эксплуатации. По словам Шорохова, тут имеется вентиляция, окно и освещение.
13 января, 08:43В России планируют изменить систему оплаты труда учителей