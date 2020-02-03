Красноярский минобр рассказал о школе, где учителя работают в туалете

"С 2018 года такие стесненные условия в этой школе. С 1 сентября корпус основного здания был приостановлен в связи с аварийной ситуацией в конструкциях… В 2019 году приступили к выполнению работ по капитальному ремонту, но в ходе работ вынуждены были их приостановить, поскольку вскрылись дополнительные дефекты здания… Сейчас приходим к новому этапу – либо продолжать работы по капремонту, либо здание нужно будет реконструировать, либо принимать решение о строительстве новой школы. Стесненные условия – вынужденная мера. В ближайшие два года эта проблема будет решена", - сказал Шорохов.