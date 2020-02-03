Молодую пару нашли мертвой на юго-востоке Москвы, сообщил источник

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Молодого человека и девушку нашли мертвыми в квартире на юго-востоке Молодого человека и девушку нашли мертвыми в квартире на юго-востоке Москвы – возможно, они умерли от передозировки каким-то веществом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Тела 28-летнего мужчины и 27-летней девушки обнаружили в понедельник в квартире на Новочеркасском бульваре (район Марьино).

"Криминальных ран на телах не обнаружено. Не исключается передозировка. Ситуация выясняется", - сказал источник.

По словам другого источника агентства в правоохранительных органах, на месте происшествия найдены использованные шприцы.