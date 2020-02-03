Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-03T14:53+0300
https://ria.ru/20200203/1564194895.html
Молодую пару нашли мертвой на юго-востоке Москвы, сообщил источник
https://cdn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1036x0_80_0_0_9f48106cea547b675618f30038844462.jpg
РИА Новости

Молодую пару нашли мертвой на юго-востоке Москвы, сообщил источник

14:37 03.02.2020 (обновлено: 14:53 03.02.2020)
20471
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Молодого человека и девушку нашли мертвыми в квартире на юго-востоке Москвы – возможно, они умерли от передозировки каким-то веществом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Тела 28-летнего мужчины и 27-летней девушки обнаружили в понедельник в квартире на Новочеркасском бульваре (район Марьино).
"Криминальных ран на телах не обнаружено. Не исключается передозировка. Ситуация выясняется", - сказал источник.
По словам другого источника агентства в правоохранительных органах, на месте происшествия найдены использованные шприцы.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка Следственного комитета, по факту ЧП началась проверка, причину смерти установят экспертизы.
В Москве несовершеннолетний угнал каршеринговую машину и врезался на ней в здание МВД на Петровке, 38
Вчера, 11:49
В Москве подростки врезались на угнанной машине в здание ГУМВД
1055611713
Обсудить 2
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Игорь Галь
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на слова президента Эстонии о Тартуском мире
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Барнауле студент-медик спас женщину с перерезанным горлом
Момент смертельного ДТП в Твери попал на видео
Момент смертельного ДТП в Твери попал на видео
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК выяснит, как тело мужчины оказалось на Поклонном кресте в Белгороде
Военные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Эрдоган рассказал об ответном ударе по сирийским военным в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Крымские татары назвали позицию Эрдогана лишенной логики
Семья во время прогулки на набережной
Росстат назвал регионы-лидеры по убыли населения
Заправка бензином автомобиля на автозаправочной станции
Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина
Коронавирус 2019-nCoV
Инфекционист рассказал, как происходит заражение коронавирусом
Вспышка на солнце
Ученый рассказал об опасности магнитных бурь
Место ДТП в Твери. 3 февраля 2020
В Твери две иномарки вылетели на тротуар после ДТП
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время
Пассажирский самолет в небе
На борту самолета Челябинск — Москва умер пассажир
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:17В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
04:16Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету
04:15В Кузбассе три ребенка и женщина погибли при пожаре в частном доме
04:14Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
04:14Скончалась бывший главред киностудии "Ленфильм" Фрижета Гукасян
04:11В Перу открыли новый маршрут для туристов к древним геоглифам
04:08Профессора из Китая первой выписали после 14-дневного карантина в ДВФУ
04:05Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
04:00Эксперты рассказали, что россияне покупали в "киберпонедельник"
03:56Поклонская предложила обсудить в Ялте вопросы укрепления мира
03:54Коллекторы назвали регионы, где россияне чаще не платят по кредитам
03:51В ГД хотят запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики
03:47Правительству предложили создать аналог AppStore для госорганов
03:35Исследование: четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
03:32Украинский министр анонсировал новые иски против России
03:31Инвестфорум в Сочи могут провести весной
03:23Эпидемиолог считает глобальную панику из-за коронавируса неоправданной
03:21В правительстве изучат идею списания кредитных долгов молодым семьям
03:18"Роскосмос" выбрал место для подготовки экипажей к высадке на Луну
03:14Медик рассказал, что нужно делать в дни низкого атмосферного давления
Лента новостейМолния