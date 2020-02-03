ЕК опубликовала проект пакета директив для переговоров с Британией

МОСКВА/БРЮССЕЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Еврокомиссия опубликовала проект пакета всесторонних директив для переговоров по соглашению о новом партнерстве с Великобританией.
Великобритания в пятницу вечером официально покинула Европейский союз, завершив длившийся 3,5 года процесс. После Brexit начался переходный период, который продлится до конца 2020 года. За это время Лондону предстоит договориться с ЕС и другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.
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"Они (директивы) покрывают все области интересов, очерченных в политической декларации: торговлю и экономическое сотрудничество, работу правоохранителей и юридическое сотрудничество в уголовных делах, внешнюю политику, безопасность и оборону, участие в программах ЕС и тематические сферы сотрудничества", - говорится в коммюнике относительно 33-страничного документа.
Выработанный проект предстоит также одобрить Совету по общим вопросам ЕС. Это наделит ЕК формальным правом начать переговоры с Британией от имени Евросоюза.
Евросоюз хочет сформировать амбициозное партнерство с Великобританией в таких сферах, как торговля, внешняя политика, оборона, безопасность, заявил ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
ЕС также хочет предложить Великобритании уникальное соглашение о свободной торговле с нулевыми пошлинами и квотами, сказала в январе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Но предварительное условие, по ее словам, заключается в том, что компании ЕС и Британии продолжат конкурировать "на одном игровом поле".
Однако позже премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что "нет необходимости в соглашении о свободной торговле", предусматривающем принятие страной правил Евросоюза по политике в области конкуренции, субсидий, социальной защиты, окружающей среды или "чего-либо подобного".
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