В Москве зафиксировали аномально низкое атмосферное давление

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировано в Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировано в Москве два дня подряд, в понедельник оно составило 723 миллиметра ртутного столба, сообщается на сайте "Метеоновости" столичного Метеобюро.

"На главной метеостанции столицы - ВДНХ - 2 февраля в 21 час было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление - 725,1 миллиметра ртутного столба... Прежний рекорд принадлежал 1939 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начало новой недели тоже отметилось аномально низким давлением, так, в 10 часов утра его значение составило 723 миллиметра ртутного столба.

"В последний раз 3 февраля рекордно низкое давление почти 723 миллиметра ртутного столба, что составляет 964,4 гектопаскаль, наблюдалось в 1981 году. Окончательное значение рекорда атмосферного давления для 3 февраля мы узнаем позже, поскольку давление продолжает понижаться", - отметили в столичном Метеобюро.