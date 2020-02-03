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В Москве зафиксировали аномально низкое атмосферное давление
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РИА Новости

В Москве зафиксировали аномально низкое атмосферное давление

14:25 03.02.2020 (обновлено: 16:46 03.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПогода в Москве
Погода в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировано в Москве два дня подряд, в понедельник оно составило 723 миллиметра ртутного столба, сообщается на сайте "Метеоновости" столичного Метеобюро.
"На главной метеостанции столицы - ВДНХ - 2 февраля в 21 час было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление - 725,1 миллиметра ртутного столба... Прежний рекорд принадлежал 1939 году", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что начало новой недели тоже отметилось аномально низким давлением, так, в 10 часов утра его значение составило 723 миллиметра ртутного столба.
"В последний раз 3 февраля рекордно низкое давление почти 723 миллиметра ртутного столба, что составляет 964,4 гектопаскаль, наблюдалось в 1981 году. Окончательное значение рекорда атмосферного давления для 3 февраля мы узнаем позже, поскольку давление продолжает понижаться", - отметили в столичном Метеобюро.
В сообщении уточняется, что в прошлом, 2019 году, подобное низкое атмосферное давление было зафиксировано только один раз, 1 марта.
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