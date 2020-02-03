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Религия и мировоззрение
2020-02-03T14:12+0300
https://ria.ru/20200203/1564193380.html
Патриарх Кирилл рассказал, как он относится к слову "повезло"
https://cdn24.img.ria.ru/images/137663/69/1376636927_0:0:2200:1238_1036x0_80_0_0_9aab50bec2f774aaa69711c57d357bea.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл рассказал, как он относится к слову "повезло"

14:12 03.02.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита на российскую полярную станцию "Беллинсгаузен" на острове Ватерлоо в Антарктиде
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита на российскую полярную станцию Беллинсгаузен на острове Ватерлоо в Антарктиде
© РИА Новости / Пресс-служба патриархии РПЦ
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает неправильным использование полярниками слова "повезло" в случае их спасения из каких-то смертельно опасных ситуаций. По его мнению, подобные случаи являются "свидетельством реальности помощи Божией".
Патриарх посетил самый южный континент Земли, Антарктиду, в 2016 году, это произошло впервые в истории Русской православной церкви.
"Очень много рисков в жизни полярников, и, наверняка, многие из них, пройдя через какое-то очень рискованное испытание, оценивая то, что с ними произошло, употребляют это для меня совершенно непонятное слово "повезло". Что это - повезло? Куда повезло, как повезло, кто вез? Здесь возникает очень много вопросов", - сказал патриарх в интервью на телеканале "Россия 24", приуроченном к 200-летию открытия материка Фаддеем Беллинсгаузеном.
По словам патриарха, в жизни человека бывают некие "пограничные зоны", вступая в которые, он теряет контроль над жизненными обстоятельствами и даже над самим собой. В пример предстоятель РПЦ привел ситуацию, когда полярник попал в лавину и "просто летит в этом потоке снега и пыли".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл фотографируется с участниками экспедиции во время визита на российскую полярную станцию Беллинсгаузен на острове Ватерлоо в Антарктиде
21 февраля 2016, 09:11Религия и мировоззрение
Патриарх увидел на станции в Антарктиде образ идеального обществаПатриарх рассказал, что из поездки в Антарктиду возвращается с уверенностью, что Антарктика — "это некий физический образ идеального общества, где люди живут в мире, будучи разными".
"Был такой случай, с моими очень близкими людьми, мужем и женой, достаточно пожилыми людьми, которые попали в лавину, самую большую со времен Второй мировой войны, и остались живы. Вот им даже в голову не пришло использовать слово "повезло". Потому что это не везение, а это сила Божия, которая вторгается в нашу жизнь в тот момент - если мы, конечно, желаем, чтобы Господь в нашу жизнь вошел, - когда уже у нас самих нет никаких сил и возможностей контролировать ситуацию и то, что с нами происходит", - сказал патриарх.
По его мнению, в подобных ситуациях "Господь прямо включается в нашу жизнь" и как бы "ведет нас за руку".
"Поэтому слово "повезло" не имеет смысла, а вот упование на помощь Божию и свидетельство о реальности этой помощи имеет, в том числе, и рациональное обоснование", - заключил первоиерарх Русской церкви.
Фаддей Беллинсгаузен родился на острове Сааремаа в 1778 году. Он окончил Кронштадтский морской кадетский корпус и принял участие в кругосветном мореплавании под руководством Ивана Крузенштерна. В 1819 году он отправился на шлюпах "Восток" и "Мирный" (им командовал Михаил Лазарев) к берегам неизведанной южной земли (корабли достигли побережья Антарктиды в 1820 году). В ходе экспедиции были открыты материк Антарктида и 29 островов. Во время похода были собраны уникальные естественно-научная и этнографическая коллекции, которые хранятся в Казанском университете.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита на остров Ватерлоо в Антарктиде
21 февраля 2016, 09:08Религия и мировоззрение
Патриарх рассказал о ЧП на борту самолета во время полета в АнтарктидуУ самолета, на котором патриарх с полярниками летели из города Пунта-Аренас в Антарктиду, на высоте 9 тысяч метров лопнул один из слоев лобового стекла. Из-за этого им пришлось вернуться.
2021009
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Религия и мировоззрениеФаддей БеллинсгаузенПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьАнтарктидарелигия
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