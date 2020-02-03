Патриарх Кирилл рассказал, как он относится к слову "повезло"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита на российскую полярную станцию "Беллинсгаузен" на острове Ватерлоо в Антарктиде

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает неправильным использование полярниками слова "повезло" в случае их спасения из каких-то смертельно опасных ситуаций. По его мнению, подобные случаи являются "свидетельством реальности помощи Божией".

Патриарх посетил самый южный континент Земли, Антарктиду, в 2016 году, это произошло впервые в истории Русской православной церкви.

"Очень много рисков в жизни полярников, и, наверняка, многие из них, пройдя через какое-то очень рискованное испытание, оценивая то, что с ними произошло, употребляют это для меня совершенно непонятное слово "повезло". Что это - повезло? Куда повезло, как повезло, кто вез? Здесь возникает очень много вопросов", - сказал патриарх в интервью на телеканале "Россия 24", приуроченном к 200-летию открытия материка Фаддеем Беллинсгаузеном.

По словам патриарха, в жизни человека бывают некие "пограничные зоны", вступая в которые, он теряет контроль над жизненными обстоятельствами и даже над самим собой. В пример предстоятель РПЦ привел ситуацию, когда полярник попал в лавину и "просто летит в этом потоке снега и пыли".

"Был такой случай, с моими очень близкими людьми, мужем и женой, достаточно пожилыми людьми, которые попали в лавину, самую большую со времен Второй мировой войны, и остались живы. Вот им даже в голову не пришло использовать слово "повезло". Потому что это не везение, а это сила Божия, которая вторгается в нашу жизнь в тот момент - если мы, конечно, желаем, чтобы Господь в нашу жизнь вошел, - когда уже у нас самих нет никаких сил и возможностей контролировать ситуацию и то, что с нами происходит", - сказал патриарх.

По его мнению, в подобных ситуациях "Господь прямо включается в нашу жизнь" и как бы "ведет нас за руку".

"Поэтому слово "повезло" не имеет смысла, а вот упование на помощь Божию и свидетельство о реальности этой помощи имеет, в том числе, и рациональное обоснование", - заключил первоиерарх Русской церкви.