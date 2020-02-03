Эксперт: отели снижают цены из-за отсутствия туристов из Китая

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Гостиницы, в которых останавливалось много туристов из Китая, потеряли своих клиентов из-за ситуации с коронавирусом и вынуждены снижать цены для привлечения других гостей, заявил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

Собеседник агентства пояснил, что вспышка заболеваний, вызванных коронавирусом, и ограничения туристических контактов с Китаем пока не дали заметной реакции на гостиничном рынке России. "Отсутствие китайских туристов в основном стало заметно в Москве и Санкт-Петербурге. Их гости из Поднебесной посещали в обязательном порядке", — сказал Прасов.

Но некоторые отели, которые ориентировались в основном на путешественников из КНР, начали демпинговать, отметил эксперт. "Это значит, что они сейчас занижают цены, чтобы привлечь к себе внимание российских и зарубежных клиентов", — добавил он.