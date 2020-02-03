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Туризм
2020-02-03T14:58+0300
https://ria.ru/20200203/1564193360.html
Эксперт: отели снижают цены из-за отсутствия туристов из Китая
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РИА Новости

Эксперт: отели снижают цены из-за отсутствия туристов из Китая

14:58 03.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Гостиницы, в которых останавливалось много туристов из Китая, потеряли своих клиентов из-за ситуации с коронавирусом и вынуждены снижать цены для привлечения других гостей, заявил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.
Собеседник агентства пояснил, что вспышка заболеваний, вызванных коронавирусом, и ограничения туристических контактов с Китаем пока не дали заметной реакции на гостиничном рынке России. "Отсутствие китайских туристов в основном стало заметно в Москве и Санкт-Петербурге. Их гости из Поднебесной посещали в обязательном порядке", — сказал Прасов.
Но некоторые отели, которые ориентировались в основном на путешественников из КНР, начали демпинговать, отметил эксперт. "Это значит, что они сейчас занижают цены, чтобы привлечь к себе внимание российских и зарубежных клиентов", — добавил он.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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