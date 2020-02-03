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Стало известно, кто сыграет Елизавету II в последнем сезоне "Короны"
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РИА Новости

Стало известно, кто сыграет Елизавету II в последнем сезоне "Короны"

17:01 03.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Имельда Стонтон
Актриса Имельда Стонтон
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В заключительным пятом сезоне сериала "Корона" Оливию Колман в роли Елизаветы II заменит Имельда Стонтон, сообщает The Guardian.
Этой информацией поделился создатель и сценарист шоу Питер Морган.
"Я очень взволнован, но у меня для вас новость. В роли Ее Величества королевы в пятом последнем сезоне, действие которого будет разворачиваться в начале 21 века, выступит Имельда Стонтон. Она — потрясающе талантливая актриса", — пояснил сценарист.
Изначально он планировал шесть сезонов, но затем решил, что пяти хватит.
"Когда мы начали работу над пятым, мне стало понятно, что сейчас самое время остановиться. Я очень благодарен Netflix и Sony за то, что они поддержали меня", — добавил Морган.
У сериала "Корона" по всему миру более 73 миллионов зрителей. Первые два сезона были встречены прохладно, у третьего — значительно больше положительных отзывов.
Сама 73-летняя Стонтон так прокомментировала свою роль: "Мне нравилось смотреть это шоу с самого начала. Как актрисе мне было отрадно видеть, как Клэр Фой и Оливия Колман привносят в сценарий Питера Моргана что-то свое. Для меня огромная честь присоединиться к такой потрясающей команде и играть королеву в заключительных сериях".
Оливия Колман на церемонии вручения премии Оскар-2019
15 августа 2019, 18:03Культура
Оливия Колман рассказала, почему ей тяжело играть Елизавету II в "Короне"
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КультураКино и сериалыНовости культурыThe Guardian
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