Стало известно, кто сыграет Елизавету II в последнем сезоне "Короны"

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В заключительным пятом сезоне сериала "Корона" Оливию Колман в роли Елизаветы II заменит Имельда Стонтон, . В заключительным пятом сезоне сериала "Корона" Оливию Колман в роли Елизаветы II заменит Имельда Стонтон, сообщает The Guardian.

Этой информацией поделился создатель и сценарист шоу Питер Морган.

"Я очень взволнован, но у меня для вас новость. В роли Ее Величества королевы в пятом последнем сезоне, действие которого будет разворачиваться в начале 21 века, выступит Имельда Стонтон. Она — потрясающе талантливая актриса", — пояснил сценарист.

Изначально он планировал шесть сезонов, но затем решил, что пяти хватит.

"Когда мы начали работу над пятым, мне стало понятно, что сейчас самое время остановиться. Я очень благодарен Netflix и Sony за то, что они поддержали меня", — добавил Морган.

У сериала "Корона" по всему миру более 73 миллионов зрителей. Первые два сезона были встречены прохладно, у третьего — значительно больше положительных отзывов.