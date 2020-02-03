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Культура
2020-02-03T14:10+0300
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Пригожин прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
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РИА Новости

Пригожин прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

14:10 03.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Александр Панайотов
Певец Александр Панайотов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певец Александр Панайотов . Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин считает, что певец Александр Панайотов достоин того, чтобы представить Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020".
Ранее композитор и продюсер Игорь Крутой сообщил РИА Новости, что представлять Россию в 2020 году на конкурсе "Евровидение", скорее всего, будет Панайотов. Представитель певца не стала комментировать РИА Новости эту информацию.
Певец Александр Панайотов
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"Я еще в прошлом году говорил и сейчас говорю, что если на конкурс поедет Панайотов, это хорошая кандидатура. Он будет смотреться достойно, он заслужил. Хорошему артисту и хорошему певцу было бы неплохо туда съездить. Если бы спросили меня, я бы за него проголосовал. Нам с Лерой (певица Валерия, супруга Пригожина – ред.) он очень симпатичен, Лера с ним пела, и мы с удовольствием готовы помочь советами какими-то, чем можно. Он достойный парень", - сказал Пригожин.
65-й международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. В прошлом году Россию представлял Сергей Лазарев, который занял с песней "Scream!" третье место, как и в 2016 году, когда он участвовал в конкурсе в Стокгольме.
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1840118
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КультураНовости культурыШоу-бизнесАлександр ПанайотовИосиф ПригожинЕвровидениеСергей ЛазаревРоссия
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