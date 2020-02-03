Пригожин прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

"Я еще в прошлом году говорил и сейчас говорю, что если на конкурс поедет Панайотов, это хорошая кандидатура. Он будет смотреться достойно, он заслужил. Хорошему артисту и хорошему певцу было бы неплохо туда съездить. Если бы спросили меня, я бы за него проголосовал. Нам с Лерой (певица Валерия, супруга Пригожина – ред.) он очень симпатичен, Лера с ним пела, и мы с удовольствием готовы помочь советами какими-то, чем можно. Он достойный парень", - сказал Пригожин.