В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать украинцев "сильными"

КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. В Киеве вновь заговорили о предотвращении "агрессии РФ" против В Киеве вновь заговорили о предотвращении "агрессии РФ" против Украины , для этого Совет нацбезопасности и обороны разработал пять шагов, чтобы сделать украинский народ "сильным" в максимально короткие сроки – от трех до пяти лет, заявил замсекретаря ведомства Сергей Кривонос

Власти Украины неоднократно абсолютно бездоказательно обвиняли РФ в подготовке к военным действиям. Так, в декабре 2018 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко утверждал, что Россия якобы развернула около украинской границы большую военную группировку. А занимавший пост секретарь СНБО Александр Турчинов в апреле 2019 года утверждал, что Россия готовится к войне в Европе и якобы наращивает на своих западных рубежах ударные группировки войск. Ни одного доказательства этих обвинений предоставлено не было, а Москва не раз опровергала такие заявления.

"Украину смогут воспринимать за рубежом... только тогда, когда мы будем сильным государством. Объективно наш военно-технический потенциал в случае прямой агрессии со стороны России не позволит долго вести боевые действия. Но это касается только армии. Однако армия — это же не весь народ. Задача программы — сделать сильным народ в максимально короткие для государства сроки… от трех до пяти лет", - заявил Кривонос в интервью изданию "Факты" , опубликованном в понедельник.

По его словам, в СНБО разработана программа "пяти шагов" для предотвращения "агрессии РФ" против Украины. "Хочешь мира — готовься к войне. Первый шаг — это движение сопротивления. Подробности озвучить не могу, это отдельная закрытая тема. Если вкратце, то нужно, чтобы в каждом населенном пункте — селе, райцентре, городе — были люди, способные дать отпор в случае агрессии и превратить жизнь оккупантов в ад. Любыми способами — взрывая, нанося врагу точечные удары и так далее. Территорию захватить не проблема, проблема удержать ее под контролем", - добавил Кривонос.

Он сообщил, что вторым шагом является территориальная оборона, чтобы "в максимально короткое время взять под контроль стратегически важные объекты государственной и местной инфраструктуры". "На фронте должна воевать армия. А в тылу подготовленные и мотивированные граждане будут обеспечивать порядок и нормальное функционирование всех государственных органов", - отметил замсекретаря СНБО.

Он также сообщил, что в СНБО уже начали реализовывать эту программу. "В конце прошлого года мы с группой коллег-единомышленников отработали концепции по разным направлениям и вынесли их на рассмотрение комитетов Верховной рады. Плюс подали предложения к законопроекту, который разрабатывается. В парламенте нас очень поддерживают… (президент Украины Владимир) Зеленский, как нам говорят депутаты, тоже понимает важность такой программы и уделяет ей внимание", - добавил Кривонос.