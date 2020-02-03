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В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать украинцев "сильными"
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РИА Новости

В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать украинцев "сильными"

14:04 03.02.2020 (обновлено: 14:11 03.02.2020)
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© Depositphotos / oleksii.chumachenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© Depositphotos / oleksii.chumachenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. В Киеве вновь заговорили о предотвращении "агрессии РФ" против Украины, для этого Совет нацбезопасности и обороны разработал пять шагов, чтобы сделать украинский народ "сильным" в максимально короткие сроки – от трех до пяти лет, заявил замсекретаря ведомства Сергей Кривонос.
Власти Украины неоднократно абсолютно бездоказательно обвиняли РФ в подготовке к военным действиям. Так, в декабре 2018 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко утверждал, что Россия якобы развернула около украинской границы большую военную группировку. А занимавший пост секретарь СНБО Александр Турчинов в апреле 2019 года утверждал, что Россия готовится к войне в Европе и якобы наращивает на своих западных рубежах ударные группировки войск. Ни одного доказательства этих обвинений предоставлено не было, а Москва не раз опровергала такие заявления.
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"Украину смогут воспринимать за рубежом... только тогда, когда мы будем сильным государством. Объективно наш военно-технический потенциал в случае прямой агрессии со стороны России не позволит долго вести боевые действия. Но это касается только армии. Однако армия — это же не весь народ. Задача программы — сделать сильным народ в максимально короткие для государства сроки… от трех до пяти лет", - заявил Кривонос в интервью изданию "Факты", опубликованном в понедельник.
По его словам, в СНБО разработана программа "пяти шагов" для предотвращения "агрессии РФ" против Украины. "Хочешь мира — готовься к войне. Первый шаг — это движение сопротивления. Подробности озвучить не могу, это отдельная закрытая тема. Если вкратце, то нужно, чтобы в каждом населенном пункте — селе, райцентре, городе — были люди, способные дать отпор в случае агрессии и превратить жизнь оккупантов в ад. Любыми способами — взрывая, нанося врагу точечные удары и так далее. Территорию захватить не проблема, проблема удержать ее под контролем", - добавил Кривонос.
Он сообщил, что вторым шагом является территориальная оборона, чтобы "в максимально короткое время взять под контроль стратегически важные объекты государственной и местной инфраструктуры". "На фронте должна воевать армия. А в тылу подготовленные и мотивированные граждане будут обеспечивать порядок и нормальное функционирование всех государственных органов", - отметил замсекретаря СНБО.
Он также сообщил, что в СНБО уже начали реализовывать эту программу. "В конце прошлого года мы с группой коллег-единомышленников отработали концепции по разным направлениям и вынесли их на рассмотрение комитетов Верховной рады. Плюс подали предложения к законопроекту, который разрабатывается. В парламенте нас очень поддерживают… (президент Украины Владимир) Зеленский, как нам говорят депутаты, тоже понимает важность такой программы и уделяет ей внимание", - добавил Кривонос.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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