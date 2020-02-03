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Гидрометцентр предупредил москвичей об "арктическом вторжении"
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РИА Новости

Гидрометцентр предупредил москвичей об "арктическом вторжении"

14:01 03.02.2020 (обновлено: 14:11 03.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. На смену теплой погоде в столичный регион придет "арктическое вторжение" из Гренландии, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Холодать начнет со среды — днем температура опустится до минус 3-5 градусов, а ночью до минус 10-12.
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В Москве в ночь на пятницу столбик термометра может достичь отметки в минус 15 градусов.
Паршина также не исключила, что к выходным в отдельных районах Подмосковья воздух остынет до минус 18 градусов.
Следующего потепления синоптики ожидают не ранее, чем через неделю.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что к выходным температура в столице приблизится к климатической норме февраля — минус девяти градусам. Похолодание будет сопровождаться колебаниями атмосферного давления.
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