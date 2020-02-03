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Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
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РИА Новости

Врач предупредила об опасности нехватки витамина D

14:00 03.02.2020
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CC0 / ivabalk / Рыбий жир
Рыбий жир
CC0 / ivabalk /
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Нехватка витамина D грозит частыми простудными заболеваниями зимой и весной, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".
Она объяснила, что витамин D улучшает концентрацию внимания и память. Важным источником этого элемента, по словам Соломатиной, является жирная морская рыба, особенно печень трески.
При этом врач отметила, что дети и подростки практически лишены витамина D, так как "готовы съесть что угодно, только не рыбу".
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"Вот и получается, что наши подростки практически лишены витамина D: он не поступает к ним ни через кожу, ни через желудок", — пояснила врач.
Она посоветовала принимать рыбий жир, например, в капсулах. Он, по словам врача, является лучшим пищевым источником витамина D и омега-жиров, которые активно участвуют в работе мозга.
Жирные кислоты Омега-3, попадая в организм с продуктами питания, встраиваются в клеточные мембраны. Таким образом, повышается их работоспособность: активизируются клетки, улучшается питание и обменные процессы.
Люди с достаточным количеством кислот Омега-3, как подчеркнула Соломатина, не страдают от депрессии в "темное" время года.
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