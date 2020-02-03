Врач предупредила об опасности нехватки витамина D

Она объяснила, что витамин D улучшает концентрацию внимания и память. Важным источником этого элемента, по словам Соломатиной, является жирная морская рыба, особенно печень трески.

При этом врач отметила, что дети и подростки практически лишены витамина D, так как "готовы съесть что угодно, только не рыбу".

"Вот и получается, что наши подростки практически лишены витамина D: он не поступает к ним ни через кожу, ни через желудок", — пояснила врач.

Она посоветовала принимать рыбий жир, например, в капсулах. Он, по словам врача, является лучшим пищевым источником витамина D и омега-жиров, которые активно участвуют в работе мозга.

Жирные кислоты Омега-3, попадая в организм с продуктами питания, встраиваются в клеточные мембраны. Таким образом, повышается их работоспособность: активизируются клетки, улучшается питание и обменные процессы.