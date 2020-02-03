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В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке

13:59 03.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин находится в тесном контакте с руководством Саудовской Аравии и при необходимости они могут связаться, чтобы обсудить меры по стабилизации нефтяного рынка, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что президент находится в весьма тесном контакте с руководством Саудовской Аравии, и при необходимости такие контакты будут осуществлены и мы вас проинформируем", - ответил он на вопрос о том, планирует ли Путин обсудить с королем или наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию на нефтяном рынке и меры по ее стабилизации.
Как ранее сообщало агентство Блумберг, спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 миллиона баррелей в день, или на 20% от обычного общего потребления в этот календарный период, из-за влияния распространения коронавируса на экономику. Это же агентство ранее в понедельник отмечало, что нынешний январь стал для рынка нефти худшим с 1991 года, когда котировки за месяц рухнули на 26%. Так, фьючерсы на нефть Brent обвалились на 15,5%, с отметки 66 долларов за баррель до уровней ниже 56 долларов на торгах в пятницу, а контракты WTI начинали год по 61 доллар за баррель, но 31 января падали в моменте ниже 51 доллара, потеряв 16,5%.
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Цены на нефтьДмитрий ПесковВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияЭкономика
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