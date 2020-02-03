Организатор трагической вечеринки в Новосибирске раскаялся в суде

НОВОСИБИРСК, 3 фев – РИА Новости. Организатор молодежной вечеринки в хозяйственном корпусе, пристройка к которому Организатор молодежной вечеринки в хозяйственном корпусе, пристройка к которому обрушилась на людей, в новосибирском суде раскаялся в произошедшем и попросил не заключать его под стражу, передает корреспондент РИА Новости.

"Я не согласен с данной позицией (ходатайством об аресте – ред.). Я намерен сотрудничать со следствием, искренне раскаиваюсь в содеянном и сочувствую утрате людей. Прошу более мягкую меру пресечения…", - сказал подозреваемый Антон Шматов на заседании Советского райсуда Новосибирска, который рассматривает вопрос об избрании ему меры пресечения.

Шматов в суде со слезами на глазах сообщил, что под завалами также находился его брат, который звонил ему и прощался, однако его все-таки удалось спасти. Он пояснил, что не мог как-то прогнозировать, что здание непригодно для мероприятия, а собственники помещения содействовали ему в организации, сами провели в здание электричество, установили электрощиток и сказали, что раньше здесь работало кафе. По словам Шматова, собственники помещения не говорили ему о необходимости убрать снег со здания.

Суд установил, что подозреваемый Антон Шматов – аспирант Института систем информатики СО РАН, выпускник механико-математического факультета Новосибирского госуниверситета. Следователь СК попросил суд арестовать подозреваемого и сообщил, что пока не установлены другие организаторы мероприятия. Также, по его словам, в здании, где проводилось мероприятие, обнаружено вещество растительного происхождения, предположительно марихуана. Адвокат ходатайствовала о домашнем аресте.

Ранее в МЧС сообщили, что в Советском районе Новосибирска в ночь на воскресенье обрушилась кровля в кафе, под завалами оказались люди. В региональном главке МЧС уточнили, что пристройка из сэндвич-панелей эксплуатировалась как раздевалка ночного клуба и, вероятнее всего, не выдержала тяжести скопившегося снега. При обрушении погибла девушка, еще четыре человека пострадали.

Как сообщал СК, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие для молодежи.