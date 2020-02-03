Рейс AirAsia вылетел в Ухань для эвакуации в Малайзию 141 человека

"Сегодня в 15.50 (10.50 мск) рейс AirAsia, на борту которого находятся 12 членов экипажа и восемь членов целевой группы, вылетел из терминала 2 международного аэропорта Куала-Лумпура в Ухань, Китай, чтобы вернуть (в Малайзию) 141 человека", - заявила вице-премьер Малайзии, слова которой приводит местный портал Free Malaysia Today.
Сообщается, кроме того, что самолет доставит в Китай 500 тысяч резиновых перчаток с целью помочь стране в борьбе с распространением нового типа коронавируса.
Все люди, которых планируется эвакуировать из Уханя, перед посадкой на рейс в Малайзию пройдут медицинский осмотр. Отмечается, что речь идет о 117 гражданах Малайзии и еще 24 людях, которые не являются гражданами страны.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.