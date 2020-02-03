Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-03T13:58+0300
https://ria.ru/20200203/1564192575.html
Рейс AirAsia вылетел в Ухань для эвакуации в Малайзию 141 человека
https://cdn21.img.ria.ru/images/156395/66/1563956629_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_789e48b0d80d0f3685bc352b5fa9949d.jpg
РИА Новости

Рейс AirAsia вылетел в Ухань для эвакуации в Малайзию 141 человека

13:58 03.02.2020
132
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
Пассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Самолет малайзийской авиакомпании AirAsia вылетел в понедельник в китайский Ухань, чтобы вернуть в Малайзию из КНР 141 человека, заявила вице-премьер страны и председатель малайзийского национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Ван Азиза Ван Исмаил.
"Сегодня в 15.50 (10.50 мск) рейс AirAsia, на борту которого находятся 12 членов экипажа и восемь членов целевой группы, вылетел из терминала 2 международного аэропорта Куала-Лумпура в Ухань, Китай, чтобы вернуть (в Малайзию) 141 человека", - заявила вице-премьер Малайзии, слова которой приводит местный портал Free Malaysia Today.
Сообщается, кроме того, что самолет доставит в Китай 500 тысяч резиновых перчаток с целью помочь стране в борьбе с распространением нового типа коронавируса.
Все люди, которых планируется эвакуировать из Уханя, перед посадкой на рейс в Малайзию пройдут медицинский осмотр. Отмечается, что речь идет о 117 гражданах Малайзии и еще 24 людях, которые не являются гражданами страны.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Сортировочный цех по обработке интернет-заказов
12:53
Врач исключил возможность заражения коронавирусом через посылку
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаAir AsiaМалайзияУханьВ мире
Рекомендуем
Построенный за 10 суток госпиталь в Ухане
Построенный за 10 суток госпиталь в Ухане начал принимать пациентов
Медицинский работник проводит осмотр пассажира поезда
Коронавирусом вне Китая заболел 151 человек в 23 странах
Большегрузные автомобили на многостороннем автомобильном пункте пропуска Пограничный в Приморском крае на российско-китайской границе
В Приморье открыли грузовое автосообщение с Китаем
Прилавок с мандаринами в суперсторе Магнит
"Магнит" приостановил импорт фруктов и овощей из Китая
Автомобиль скорой помощи Украины
На Украине создали список больниц для приема пациентов с коронавирусом
Площадь Независимости в Киеве
В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать украинцев "сильными"
Статуя Фемиды в суде
Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии
Бывший начальник УМВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец
Защита одного из фигурантов по делу Голунова обжаловала арест
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
Чехия выделит Китаю около $435 тысяч для борьбы с коронавирусом
Автомобиль Следственного комитета РФ
Главного невролога ЦВО осудили на 7,5 лет и лишили звания за взятку
Сортировочный цех по обработке интернет-заказов
Врач исключил возможность заражения коронавирусом через посылку
Автомобиль следственного комитета РФ на месте обрушения кровли кафе в Новосибирске
Организатор трагической вечеринки в Новосибирске раскаялся в суде
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова анонсировала заседание оперативного штаба по коронавирусу
Уборка снега в Москве
Гидрометцентр предупредил москвичей об "арктическом вторжении"
Ребенок рисует на асфальте мелом
Челябинский омбудсмен ушел в отпуск после суда с бывшей супругой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:40В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая двухлетнего ребенка
14:39На Украине раскрыли коррупционную схему на четыре миллиона долларов
14:37В Красноярском крае рассказали о школе, где учителя работают в туалете
14:37Молодую пару нашли мертвой на юго-востоке Москвы, сообщил источник
14:35Трем обвиняемым по делу Арашуковых офицерам отменили продление ареста
14:30ЕК опубликовала проект пакета директив для переговоров с Британией
14:29В Барнауле студент-медик спас женщину с перерезанным горлом
14:29В Совфеде предложили возродить государственную лесную охрану
14:25В Москве зафиксировали аномально низкое атмосферное давление
14:25Германия призвала Палестину и Израиль к переговорам
14:24Путин назвал 2019 год удачным для сельскохозяйственной отрасли
14:24Оскорбительные посты в соцсетях надо "зачищать сразу", считает член ОП
14:22Мэр Харькова считает, что докажет свою невиновность
14:17Газзаева рекомендуют на пост главы комитета Госдумы, сообщил источник
14:14Иран считает необходимым обсуждать компенсации за сбитый Boeing
14:13В ЕР оценили проект о нарушении соседями тишины в ночное время
14:12Патриарх Кирилл рассказал, как он относится к слову "повезло"
14:11Слуцкий оценил сроки признания в ПАСЕ Крыма частью России
14:10Пригожин прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
14:07Число погибших при обстреле в Идлибе турецких военных выросло до шести
Лента новостейМолния