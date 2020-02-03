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Пресс-конференция о влиянии коронавируса на российско-китайский туризм
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РИА Новости

Пресс-конференция о влиянии коронавируса на российско-китайский туризм

13:50 03.02.2020 (обновлено: 13:53 03.02.2020)
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4 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Коронавирус: последствия для российско-китайского туризма".
Участники:
- председатель правления туроператора "РУСЬ-ТУР" Наум ДАВЫДОВ;
- коммерческий директор туроператора "РУСЬ-ТУР" Вадим АКИМОВ;
- исполняющий обязанности председателя правления АО КБ "Солидарность" Вячеслав АРБУЗОВ;
- первый заместитель генерального директора ООО "РАШН ТУР" Гор СААКЯН;
- заместитель торгового представителя России в Китае Сергей СИЗОВ.

К участию в пресс-конференции приглашены представители Ростуризма и АТОР.

Эксперты рассмотрят вопросы финансовой поддержки коммерческим банком "Солидарность", имеющим прямые связи с китайским бизнес-сообществом, российско-китайской туриндустрии (до полного восстановления туристического потока в обоих направлениях). Пойдет речь об эвакуации российских туристов из Китая.
Сколько россиян вывезли с острова Хайнань? Как организованы процессы компенсации и возврата денежных средств, в частности туроператором "РУСЬ-ТУР"? Каковы убытки российских туроператоров?

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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