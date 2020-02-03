Пресс-конференция о влиянии коронавируса на российско-китайский туризм

Участники:
- председатель правления туроператора "РУСЬ-ТУР" Наум ДАВЫДОВ;
- коммерческий директор туроператора "РУСЬ-ТУР" Вадим АКИМОВ;
- исполняющий обязанности председателя правления АО КБ "Солидарность" Вячеслав АРБУЗОВ;
- первый заместитель генерального директора ООО "РАШН ТУР" Гор СААКЯН;
- заместитель торгового представителя России в Китае Сергей СИЗОВ.
К участию в пресс-конференции приглашены представители Ростуризма и АТОР.
Эксперты рассмотрят вопросы финансовой поддержки коммерческим банком "Солидарность", имеющим прямые связи с китайским бизнес-сообществом, российско-китайской туриндустрии (до полного восстановления туристического потока в обоих направлениях). Пойдет речь об эвакуации российских туристов из Китая.
Сколько россиян вывезли с острова Хайнань? Как организованы процессы компенсации и возврата денежных средств, в частности туроператором "РУСЬ-ТУР"? Каковы убытки российских туроператоров?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- председатель правления туроператора "РУСЬ-ТУР" Наум ДАВЫДОВ;
- коммерческий директор туроператора "РУСЬ-ТУР" Вадим АКИМОВ;
- исполняющий обязанности председателя правления АО КБ "Солидарность" Вячеслав АРБУЗОВ;
- первый заместитель генерального директора ООО "РАШН ТУР" Гор СААКЯН;
- заместитель торгового представителя России в Китае Сергей СИЗОВ.
К участию в пресс-конференции приглашены представители Ростуризма и АТОР.
Эксперты рассмотрят вопросы финансовой поддержки коммерческим банком "Солидарность", имеющим прямые связи с китайским бизнес-сообществом, российско-китайской туриндустрии (до полного восстановления туристического потока в обоих направлениях). Пойдет речь об эвакуации российских туристов из Китая.
Сколько россиян вывезли с острова Хайнань? Как организованы процессы компенсации и возврата денежных средств, в частности туроператором "РУСЬ-ТУР"? Каковы убытки российских туроператоров?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/