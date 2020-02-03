Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-03T13:53+0300
https://ria.ru/20200203/1564192404.html
В Киеве могут создать ЧВК для "токсичных" бывших военных
https://cdn24.img.ria.ru/images/152706/75/1527067555_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_553b914eb0a8e858ed94fcc0032a97fa.jpg
РИА Новости

В Киеве могут создать ЧВК для "токсичных" бывших военных

13:53 03.02.2020
403
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральная репетиция военного парада в честь Дня независимости Украины
Генеральная репетиция военного парада в честь Дня независимости Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Генеральная репетиция военного парада в честь Дня независимости Украины. Архивное фото
КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что в стране можно создать частные военные компании (ЧВК), которые позволят решить проблему с трудоустройством "токсичных и непредсказуемых" бывших военных.
"У нас десятки тысяч людей вернулись с фронта, но в мирной жизни они оказались никому не нужны. Хотя не те, кто защищал это общество, должны подстраиваться под него, а общество должно оказать им поддержку. Частная военная компания — это громоотвод, который позволит помочь фронтовикам, не сумевшим себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно, получать за это деньги и признание государства", - сказал Кривонос в интервью изданию "Факты".
Участник акции националистов в Киеве
Вчера, 08:00
Остаемся зиговать. Кто занимается культурой на Украине при Зеленском
По его словам, работники таких организаций могут применять свои умения, обеспечивая безопасность различных объектов и структур. "В Соединенных Штатах частные военные компании создают для того, чтобы сотни тысяч демобилизованных военных не доставляли проблемы государству. А у нас атошников не берут на работу, потому что они токсичны и не предсказуемы (СМИ очень подогревают эту тему). Создание ЧВК позволит решить эту проблему", - добавил замсекретаря СНБО.
В военной операции в Донбассе были задействованы несколько так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников. Так, батальоны "Азов", "Айдар", "Донбасс", "Днепр-1" и "Днепр-2" финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в РФ возбуждено уголовное дело. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам Минобороны предложило войти в ряды ВС Украины.
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
30 января, 21:15
Лукашевич обвинил Зеленского в приближении к радикальным националистам
490025
Обсудить 0
Сергей КривоносИгорь КоломойскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Площадь Независимости в Киеве
В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать украинцев "сильными"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий оценил сроки признания в ПАСЕ Крыма частью России
Петр Толстой на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в зимней сессии ПАСЕ
Толстой предложил прописать в Конституции определение брака
Институт НИИАР
В Димитровграде в НИИ зафиксировали радиоактивное загрязнение
Рыбий жир
Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
Александр Малькевич
В ОП призвали доработать механизмы борьбы с оскорблением госсимволов
Уборка снега в Москве
Гидрометцентр предупредил москвичей об "арктическом вторжении"
Мэр Харькова Геннадий Кернес
Мэр Харькова считает, что докажет свою невиновность
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Крыму накопили вдвое меньше воды, чем годом ранее
Автомобиль следственного комитета РФ на месте обрушения кровли кафе в Новосибирске
Организатор трагической вечеринки в Новосибирске раскаялся в суде
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
В ДНР считают, что Киев спровоцирует волну задержаний
Владимир Зеленский
Зеленский не понимает, как вернуть мир, заявили в СНБО Украины
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Барнауле студент-медик спас женщину с перерезанным горлом
Построенный за 10 суток госпиталь в Ухане
Построенный за 10 суток госпиталь в Ухане начал принимать пациентов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:40В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая двухлетнего ребенка
14:39На Украине раскрыли коррупционную схему на четыре миллиона долларов
14:37В Красноярском крае рассказали о школе, где учителя работают в туалете
14:37Молодую пару нашли мертвой на юго-востоке Москвы, сообщил источник
14:35Трем обвиняемым по делу Арашуковых офицерам отменили продление ареста
14:30ЕК опубликовала проект пакета директив для переговоров с Британией
14:29В Барнауле студент-медик спас женщину с перерезанным горлом
14:29В Совфеде предложили возродить государственную лесную охрану
14:25В Москве зафиксировали аномально низкое атмосферное давление
14:25Германия призвала Палестину и Израиль к переговорам
14:24Путин назвал 2019 год удачным для сельскохозяйственной отрасли
14:24Оскорбительные посты в соцсетях надо "зачищать сразу", считает член ОП
14:22Мэр Харькова считает, что докажет свою невиновность
14:17Газзаева рекомендуют на пост главы комитета Госдумы, сообщил источник
14:14Иран считает необходимым обсуждать компенсации за сбитый Boeing
14:13В ЕР оценили проект о нарушении соседями тишины в ночное время
14:12Патриарх Кирилл рассказал, как он относится к слову "повезло"
14:11Слуцкий оценил сроки признания в ПАСЕ Крыма частью России
14:10Пригожин прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
14:07Число погибших при обстреле в Идлибе турецких военных выросло до шести
Лента новостейМолния