В Киеве могут создать ЧВК для "токсичных" бывших военных

КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что в стране можно создать частные военные компании (ЧВК), которые позволят решить проблему с трудоустройством "токсичных и непредсказуемых" бывших военных.
"У нас десятки тысяч людей вернулись с фронта, но в мирной жизни они оказались никому не нужны. Хотя не те, кто защищал это общество, должны подстраиваться под него, а общество должно оказать им поддержку. Частная военная компания — это громоотвод, который позволит помочь фронтовикам, не сумевшим себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно, получать за это деньги и признание государства", - сказал Кривонос в интервью изданию "Факты".
По его словам, работники таких организаций могут применять свои умения, обеспечивая безопасность различных объектов и структур. "В Соединенных Штатах частные военные компании создают для того, чтобы сотни тысяч демобилизованных военных не доставляли проблемы государству. А у нас атошников не берут на работу, потому что они токсичны и не предсказуемы (СМИ очень подогревают эту тему). Создание ЧВК позволит решить эту проблему", - добавил замсекретаря СНБО.
В военной операции в Донбассе были задействованы несколько так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников. Так, батальоны "Азов", "Айдар", "Донбасс", "Днепр-1" и "Днепр-2" финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в РФ возбуждено уголовное дело. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам Минобороны предложило войти в ряды ВС Украины.