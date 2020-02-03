В Киеве могут создать ЧВК для "токсичных" бывших военных

По его словам, работники таких организаций могут применять свои умения, обеспечивая безопасность различных объектов и структур. "В Соединенных Штатах частные военные компании создают для того, чтобы сотни тысяч демобилизованных военных не доставляли проблемы государству. А у нас атошников не берут на работу, потому что они токсичны и не предсказуемы (СМИ очень подогревают эту тему). Создание ЧВК позволит решить эту проблему", - добавил замсекретаря СНБО.