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В Димитровграде в НИИ зафиксировали радиоактивное загрязнение
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РИА Новости

В Димитровграде в НИИ зафиксировали радиоактивное загрязнение

13:52 03.02.2020 (обновлено: 13:59 03.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкИнститут НИИАР
Институт НИИАР
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Институт НИИАР. Архивное фото
САМАРА, 3 фев - РИА Новости. Минимальное радиоактивное загрязнение зафиксировали на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде (Ульяновская область), сообщается на сайте института.
Его обнаружили утром сотрудники профильной службы во время планового осмотра.
"Показатели радиационного фона как на территории института, так и за его пределами не превышали и не превышают нормальные (контрольные) уровни… При этом особо отмечаем, что все реакторные установки института работают в штатном режиме, работа персонала не прерывается", - говорится в сообщении.
Специалисты института проверяют возможные источники возникновения локального загрязнения, а также проводятся мероприятия по очистке. Замеры радиационного фона на Мулловском шоссе и на территории Димитровграда не превышают фоновых значений.
В пресс-службе мэрии Димитровграда также сообщили, что угрозы для города нет, показатели радиационного фона в норме, не превышают обычные.
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Ульяновская областьСамараДимитровградПроисшествия
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