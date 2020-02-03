Один из корпусов МГУ проверяют из-за сообщений о минировании

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Один из корпусов МГУ им. М. В. Ломоносова на Воробьевых горах начали проверять в понедельник днем после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Москвы.
Проверки также идут в МИФИ, а из Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова эвакуировали около 700 человек. Письма с угрозами также поступили в семь столичных судов.
"Поступило сообщение об угрозе взрыва в здании МГУ по адресу: Ленинские Горы, дом 1, проводится проверка", - сказал собеседник агентства, не уточняя, о здании под какой литерой идет речь (в университете множество корпусов).
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
Недавно ФСБ вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": сначала это был интернет-сервис в Нидерландах, затем другой, из Швейцарии. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к ним с территории России, однако полностью остановить волну пока не удается.