Один из корпусов МГУ проверяют из-за сообщений о минировании

Проверки также идут в МИФИ, а из Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова эвакуировали около 700 человек. Письма с угрозами также поступили в семь столичных судов.

"Поступило сообщение об угрозе взрыва в здании МГУ по адресу: Ленинские Горы, дом 1, проводится проверка", - сказал собеседник агентства, не уточняя, о здании под какой литерой идет речь (в университете множество корпусов).

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.