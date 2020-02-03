Толстой предложил прописать в Конституции определение брака

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Определение брака как союза мужчины и женщины следует прописать в Конституции РФ и тем самым пресечь спекуляции на теме предоставления отдельных прав людям нетрадиционной сексуальной ориентации, считает вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой.
Зимняя сессия ПАСЕ прошла в Страсбурге с 27 по 31 января. На пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" по итогам работы России в ПАСЕ Толстой отметил, что большой интерес коллег-парламентариев вызвали внутриполитические события в России, в частности темы, озвученные в послании президента Федеральному собранию. Он отметил, что с постулатом Совета Европы о необходимости предоставления отдельных прав людям с нетрадиционной ориентацией Россия не согласится никогда.
"Я считаю, что мы можем, а значит, должны, обсуждая поправки в наш основной закон, коснуться и их. Наверно, нужно упоминание о том, что семья, брак - это отношения между мужчиной и женщиной, тогда это снимает целый ряд вопросов, которые нам сегодня пытаются задавать по аналогии с разными другими европейскими странами", - заявил Толстой.
Ранее сенатор Андрей Клишас, отвечая на вопрос журналистов о том, возможно ли отразить в преамбуле Конституции РФ пункт о защите семейных ценностей, закрепив понятие семьи как союз мужчины и женщины, заявил, что ему эта идея "кажется разумной", и он поддерживает такого рода дополнения в преамбулу, но возможные формулировки требуют обсуждения. Русская православная церковь поддержала эту идею.