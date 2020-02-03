Толстой предложил прописать в Конституции определение брака

"Я считаю, что мы можем, а значит, должны, обсуждая поправки в наш основной закон, коснуться и их. Наверно, нужно упоминание о том, что семья, брак - это отношения между мужчиной и женщиной, тогда это снимает целый ряд вопросов, которые нам сегодня пытаются задавать по аналогии с разными другими европейскими странами", - заявил Толстой.