Челябинский омбудсмен ушел в отпуск после суда с бывшей супругой

ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Антон Шарпилов уходит в отпуск без содержания после рассмотрения судом апелляции экс-супруги на порядок общения ее с двумя детьми.

По данным Курчатовского районного суда Челябинска, суд в августе 2019 года удовлетворил иск Антона Шарпилова об определении места жительства детей с ним, а также установил порядок их общения с матерью. По данным Челябинского областного суда, 14 января состоялось заседание по апелляционной жалобе Марии Шарпиловой на решение райсуда, на заседании 23 января суд апелляционной инстанции частично изменил судебный акт районного суда.

"Ухожу в отпуск без содержания. Нужно уделить больше времени семье и здоровью. Нужно принимать серьезное решение. Дети и родители - самое главное в жизни", - написал Шарпилов в понедельник на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Как отмечает первый замгубернатора Ирина Гехт, Шарпилов берет отпуск без содержания по личным и семейным обстоятельствам. "Для меня абсолютно очевидно, что сейчас семейная ситуация не позволяет Антону Юрьевичу в полной мере сосредоточиться на выполнении своих должностных обязанностей. И мы, конечно, желаем уполномоченному благополучно её разрешить", - написала она на своей странице в Facebook.

Но, по ее мнению, защита прав человека – дело постоянное, людям нужна помощь каждый день. "Это то дело, на котором нужно быть сосредоточенным 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. На какое-то время нагрузка ляжет на аппарат уполномоченного. Но так долго продолжаться не может", - отметила Гехт.