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Челябинский омбудсмен ушел в отпуск после суда с бывшей супругой
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РИА Новости

Челябинский омбудсмен ушел в отпуск после суда с бывшей супругой

13:46 03.02.2020
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© Depositphotos / ulkas78Ребенок рисует на асфальте мелом
Ребенок рисует на асфальте мелом
© Depositphotos / ulkas78
Ребенок рисует на асфальте мелом. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Антон Шарпилов уходит в отпуск без содержания после рассмотрения судом апелляции экс-супруги на порядок общения ее с двумя детьми.
По данным Курчатовского районного суда Челябинска, суд в августе 2019 года удовлетворил иск Антона Шарпилова об определении места жительства детей с ним, а также установил порядок их общения с матерью. По данным Челябинского областного суда, 14 января состоялось заседание по апелляционной жалобе Марии Шарпиловой на решение райсуда, на заседании 23 января суд апелляционной инстанции частично изменил судебный акт районного суда.

"Ухожу в отпуск без содержания. Нужно уделить больше времени семье и здоровью. Нужно принимать серьезное решение. Дети и родители - самое главное в жизни", - написал Шарпилов в понедельник на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

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Как отмечает первый замгубернатора Ирина Гехт, Шарпилов берет отпуск без содержания по личным и семейным обстоятельствам. "Для меня абсолютно очевидно, что сейчас семейная ситуация не позволяет Антону Юрьевичу в полной мере сосредоточиться на выполнении своих должностных обязанностей. И мы, конечно, желаем уполномоченному благополучно её разрешить", - написала она на своей странице в Facebook.
Но, по ее мнению, защита прав человека – дело постоянное, людям нужна помощь каждый день. "Это то дело, на котором нужно быть сосредоточенным 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. На какое-то время нагрузка ляжет на аппарат уполномоченного. Но так долго продолжаться не может", - отметила Гехт.
Как ранее поясняла РИА Новости адвокат Шарпиловой Галина Маханькова, Курчатовским районным судом был установлен порядок встреч двух детей с матерью один раз в месяц, областной суд частично изменил его – Шарпиловой разрешено встречаться с детьми дважды в неделю, по вторникам и четвергам.
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