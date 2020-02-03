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Чехия выделит Китаю около $435 тысяч для борьбы с коронавирусом
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РИА Новости

Чехия выделит Китаю около $435 тысяч для борьбы с коронавирусом

13:43 03.02.2020
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© РИА Новости / Виталий АньковРаботники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
ПРАГА, 3 фев - РИА Новости. Правительство Чехии приняло решение о выделении 10 миллионов крон (около 435 тысяч долларов) для помощи КНР в борьбе с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции после заседания кабинета министров в понедельник премьер Андрей Бабиш.
"Правительство согласилось с предложением главы МИД Томаша Петршичека о выделении 10 миллионов крон для помощи КНР в борьбе с коронавирусом. Вопрос о поставках медицинских материалов в Китай мы не рассматривали, поскольку они необходимы нам самим, для нужд наших медиков и сограждан. Дальнейшие шаги в этом направлении мы будем рассматривать в координации с другими странами Евросоюза", - сказал премьер.
Коснувшись вопроса о временном запрете с 9 февраля прямых авиарейсов из КНР, решение о котором также приняло в понедельник правительство, Бабиш выразил надежду, что те примерно 100 граждан Чехии, которые хотят вернуться из Китая на родину, могут успеть сделать это до 9 февраля.
"В случае необходимости, для их эвакуации может быть также выслан правительственный самолет Airbus", - добавил Бабиш.
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В ночь на понедельник в Прагу прилетели пять граждан Чехии, эвакуированные из КНР в связи с распространением коронавируса. Сначала они были доставлены на французском самолете вместе с гражданами еще примерно 30 стран на один из военных аэродромов на юге Франции, затем переправлены в Брюссель, а оттуда перевезены в Прагу на специально присланном за ними самолете Як-40 минобороны республики.
В Праге вернувшиеся из КНР граждане в понедельник проходят медобследование в специализированной больнице Na Bulovce, а затем здесь же пройдут 14-дневный карантин, во время которого их будут посещать только представители медперсонала больницы в специальной одежде. По данным медиков Франции, о которых сообщил в понедельник глава минздрава Чехии Адам Войтех, на борту самолета, перевозившего эвакуируемых из КНР граждан, в отношении нескольких пассажиров были подозрения на заболевание коронавирусом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаТомаш ПетршичеккоронавирусыАндрей БабишВОЗЕвросоюзКитайЧехияВ мире
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