Чехия выделит Китаю около $435 тысяч для борьбы с коронавирусом

ПРАГА, 3 фев - РИА Новости. Правительство Правительство Чехии приняло решение о выделении 10 миллионов крон (около 435 тысяч долларов) для помощи КНР в борьбе с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции после заседания кабинета министров в понедельник премьер Андрей Бабиш

"Правительство согласилось с предложением главы МИД Томаша Петршичека о выделении 10 миллионов крон для помощи КНР в борьбе с коронавирусом. Вопрос о поставках медицинских материалов в Китай мы не рассматривали, поскольку они необходимы нам самим, для нужд наших медиков и сограждан. Дальнейшие шаги в этом направлении мы будем рассматривать в координации с другими странами Евросоюза ", - сказал премьер.

Коснувшись вопроса о временном запрете с 9 февраля прямых авиарейсов из КНР, решение о котором также приняло в понедельник правительство, Бабиш выразил надежду, что те примерно 100 граждан Чехии, которые хотят вернуться из Китая на родину, могут успеть сделать это до 9 февраля.

"В случае необходимости, для их эвакуации может быть также выслан правительственный самолет Airbus", - добавил Бабиш.

В ночь на понедельник в Прагу прилетели пять граждан Чехии, эвакуированные из КНР в связи с распространением коронавируса . Сначала они были доставлены на французском самолете вместе с гражданами еще примерно 30 стран на один из военных аэродромов на юге Франции, затем переправлены в Брюссель, а оттуда перевезены в Прагу на специально присланном за ними самолете Як-40 минобороны республики.

В Праге вернувшиеся из КНР граждане в понедельник проходят медобследование в специализированной больнице Na Bulovce, а затем здесь же пройдут 14-дневный карантин, во время которого их будут посещать только представители медперсонала больницы в специальной одежде. По данным медиков Франции, о которых сообщил в понедельник глава минздрава Чехии Адам Войтех, на борту самолета, перевозившего эвакуируемых из КНР граждан, в отношении нескольких пассажиров были подозрения на заболевание коронавирусом.