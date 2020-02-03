"Магнит" приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

"Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая на фоне угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики. Китайские помидоры, перец, мандарины, виноград и помело составили около 3% оборота "Магнита" по итогам 2019 года. С начала года компания начала импортировать эти товары из других стран - Марокко, Израиля, Турции, а также увеличила закупки российских овощей, полностью заместив китайский импорт", - сказали в компании.