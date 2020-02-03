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"Магнит" приостановил импорт фруктов и овощей из Китая
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РИА Новости

"Магнит" приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

13:41 03.02.2020 (обновлено: 14:17 03.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПрилавок с мандаринами в суперсторе "Магнит"
Прилавок с мандаринами в суперсторе Магнит
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Прилавок с мандаринами в суперсторе "Магнит". Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.
"Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая на фоне угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики. Китайские помидоры, перец, мандарины, виноград и помело составили около 3% оборота "Магнита" по итогам 2019 года. С начала года компания начала импортировать эти товары из других стран - Марокко, Израиля, Турции, а также увеличила закупки российских овощей, полностью заместив китайский импорт", - сказали в компании.
"В настоящее время поставки продукции выполняются стабильно и в необходимом объеме. Изменения в закупках и логистике не окажут заметного влияния на стоимость фруктов и овощей на полке", - подчеркнули в ретейлере.
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