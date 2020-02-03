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На Украине создали список больниц для приема пациентов с коронавирусом
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РИА Новости

На Украине создали список больниц для приема пациентов с коронавирусом

13:38 03.02.2020
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© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины
© РИА Новости
КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Оперативный штаб министерства здравоохранения Украины сформировал перечень больниц, которые смогут принимать пациентов с подозрением на новый коронавирус 2019-nCoV, сообщила пресс-служба Минздрава в понедельник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров усилить меры по предотвращению попадания коронавируса в страну.
"Сформирован перечень госпитальных баз и бригад экстренной медицинской помощи, которые будут оказывать медицинскую помощь лицам с подозрением на новый коронавирус, и список контактных лиц по определенным госпитальным базам, которые будут работать в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.
Вместе с тем штаб одобрил проекты распоряжений кабинета министров, направленные на предотвращение появления коронавируса на Украине, а также определяют меры реагирования при вспышке заболеваний.
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Распространение нового коронавирусаМинистерство здравоохранения УкраиныУкраинаВ мире
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