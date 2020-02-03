На Украине создали список больниц для приема пациентов с коронавирусом

КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Оперативный штаб министерства здравоохранения Украины сформировал перечень больниц, которые смогут принимать пациентов с подозрением на новый коронавирус 2019-nCoV, сообщила пресс-служба Минздрава в понедельник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров усилить меры по предотвращению попадания коронавируса в страну.
"Сформирован перечень госпитальных баз и бригад экстренной медицинской помощи, которые будут оказывать медицинскую помощь лицам с подозрением на новый коронавирус, и список контактных лиц по определенным госпитальным базам, которые будут работать в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.
Вместе с тем штаб одобрил проекты распоряжений кабинета министров, направленные на предотвращение появления коронавируса на Украине, а также определяют меры реагирования при вспышке заболеваний.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.