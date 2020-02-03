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В Крыму накопили вдвое меньше воды, чем годом ранее
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РИА Новости

В Крыму накопили вдвое меньше воды, чем годом ранее

13:36 03.02.2020
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© РИА Новости / Макс ВетровСимферопольское водохранилище в Крыму
Симферопольское водохранилище в Крыму
© РИА Новости / Макс Ветров
Симферопольское водохранилище в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Суммарный запас воды в водохранилищах Крыма на начало февраля составляет около 85 миллионов кубометров, что вдвое меньше, чем на эту дату годом ранее, сообщает республиканский гидрометцентр.
В конце января глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что существующих запасов в водохранилищах естественного стока Крыма хватит до июня, при этом дальнейшее заполнение будет напрямую зависеть от водности рек, погодных условий и осадков. Украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов рассказал об идее продавать воду в Крым и на этом зарабатывать. Вице-спикер крымского парламента Эдип Гафаров после этого заявил, что стоимость поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу из Украины должна быть приемлемой, шантажировать крымчан водой никто не позволит. Он подчеркнул, что украинская сторона не обращалась с официальными предложениями насчёт поставки воды, переговоры не ведутся.
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"Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу февраля составил 84,927 миллиона кубических метров, что на 8,053 миллиона кубических метров меньше, чем месяц назад… Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока по состоянию на 08 часов 31 января 2019 года составлял 172,51 миллиона кубометров", - сообщили в гидрометцентре.
Как отмечают специалисты, в бассейнах рек и в горах Крыма в январе наблюдался значительный недобор осадков. Согласно прогнозам гидрометцентра Крыма, в среду над территорией полуострова пройдет Балканский циклон, который принесет сильные, местами очень сильные осадки, которые в горах перейдут в мокрый снег.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Аграрии полуострова перешли на выращивание менее влагоемких культур, проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
10 октября 2019, 22:27
В Крыму заявили, что не нуждаются в подачках Украины в виде поставки воды
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