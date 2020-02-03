В Крыму накопили вдвое меньше воды, чем годом ранее

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Суммарный запас воды в водохранилищах Суммарный запас воды в водохранилищах Крыма на начало февраля составляет около 85 миллионов кубометров, что вдвое меньше, чем на эту дату годом ранее, сообщает республиканский гидрометцентр.

В конце января глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что существующих запасов в водохранилищах естественного стока Крыма хватит до июня, при этом дальнейшее заполнение будет напрямую зависеть от водности рек, погодных условий и осадков. Украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов рассказал об идее продавать воду в Крым и на этом зарабатывать. Вице-спикер крымского парламента Эдип Гафаров после этого заявил, что стоимость поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу из Украины должна быть приемлемой, шантажировать крымчан водой никто не позволит. Он подчеркнул, что украинская сторона не обращалась с официальными предложениями насчёт поставки воды, переговоры не ведутся.

"Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу февраля составил 84,927 миллиона кубических метров, что на 8,053 миллиона кубических метров меньше, чем месяц назад… Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока по состоянию на 08 часов 31 января 2019 года составлял 172,51 миллиона кубометров", - сообщили в гидрометцентре.

Как отмечают специалисты, в бассейнах рек и в горах Крыма в январе наблюдался значительный недобор осадков. Согласно прогнозам гидрометцентра Крыма, в среду над территорией полуострова пройдет Балканский циклон, который принесет сильные, местами очень сильные осадки, которые в горах перейдут в мокрый снег.