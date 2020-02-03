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В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время
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РИА Новости

В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время

13:35 03.02.2020 (обновлено: 14:24 03.02.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ольга Павлова, занимавшаяся разработкой законопроекта по ужесточению наказания за шум по ночам, прокомментировала инициативу.
По ее мнению, маленький штраф не влияет на поведение нарушителей, особенно когда речь идет о фирмах, находящихся на территории многоквартирных домов. Депутат подчеркнула, что ужесточение наказания может изменить данную ситуацию.
"Сразу ограничивающий механизм у людей включается", — отметила Павлова в комментарии URA.RU.
Она также указала на то, что инициатива направлена только против тех, кто намеренно "мешает жить соседям". В связи с этим в рамках проекта составляется перечень звуков, которые не будут относиться к нарушениям.
Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей. Так, за нарушение тишины в домах с 23:00 до 7:00 виновного планируют наказывать на сумму до 150 тысяч рублей.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская
11:23
В комитете ГД усомнились в необходимости поправок в ЖК о шуме соседей
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