В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Член комитета Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ольга Павлова , занимавшаяся разработкой законопроекта по ужесточению наказания за шум по ночам, прокомментировала инициативу.

По ее мнению, маленький штраф не влияет на поведение нарушителей, особенно когда речь идет о фирмах, находящихся на территории многоквартирных домов. Депутат подчеркнула, что ужесточение наказания может изменить данную ситуацию.

"Сразу ограничивающий механизм у людей включается", — отметила Павлова в комментарии URA.RU.

Она также указала на то, что инициатива направлена только против тех, кто намеренно "мешает жить соседям". В связи с этим в рамках проекта составляется перечень звуков, которые не будут относиться к нарушениям.