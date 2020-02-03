В Приморье открыли грузовое автосообщение с Китаем

Большегрузные автомобили на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Пограничный" в Приморском крае на российско-китайской границе. Архивное фото

Большегрузные автомобили на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Пограничный" в Приморском крае на российско-китайской границе

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев - РИА Новости. Грузовые автомобили из КНР начали пропускать в Грузовые автомобили из КНР начали пропускать в Приморье после закрытия границы из-за вспышки коронавируса в Китае , это, как ожидается, поможет решить проблему дефицита овощей в регионе, сообщает правительство края.

Ранее сообщалось, что на автомобильных пунктах пропуска грузовое сообщение было приостановлено до 2 февраля. Вместе с тем, в магазинах города пропали многие овощи - помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны. Крупные торговые сети объяснили это тем, что китайские овощи не привозят, а местные производители завышают цены.

"На автомобильных пунктах пропуска в Приморье начали пропускать грузовые автомобили из Китая. Это позволит избежать дефицита овощей на рынке", - говорится в сообщении.

По данным властей, закрытие грузового транспортного сообщения привело к дефициту китайских овощей, десятки фур не могли пересечь границу с Приморским краем.

По данным минпромторга региона, без человека вирус в окружающей среде не стойкий, на коробке живет всего несколько минут, поэтому запрещать завозить овощи и фрукты было бы нецелесообразно.