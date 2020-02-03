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В Приморье открыли грузовое автосообщение с Китаем
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РИА Новости

В Приморье открыли грузовое автосообщение с Китаем

13:33 03.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБольшегрузные автомобили на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Пограничный" в Приморском крае на российско-китайской границе
Большегрузные автомобили на многостороннем автомобильном пункте пропуска Пограничный в Приморском крае на российско-китайской границе
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Большегрузные автомобили на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Пограничный" в Приморском крае на российско-китайской границе. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 фев - РИА Новости. Грузовые автомобили из КНР начали пропускать в Приморье после закрытия границы из-за вспышки коронавируса в Китае, это, как ожидается, поможет решить проблему дефицита овощей в регионе, сообщает правительство края.
Ранее сообщалось, что на автомобильных пунктах пропуска грузовое сообщение было приостановлено до 2 февраля. Вместе с тем, в магазинах города пропали многие овощи - помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны. Крупные торговые сети объяснили это тем, что китайские овощи не привозят, а местные производители завышают цены.
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"На автомобильных пунктах пропуска в Приморье начали пропускать грузовые автомобили из Китая. Это позволит избежать дефицита овощей на рынке", - говорится в сообщении.
По данным властей, закрытие грузового транспортного сообщения привело к дефициту китайских овощей, десятки фур не могли пересечь границу с Приморским краем.
По данным минпромторга региона, без человека вирус в окружающей среде не стойкий, на коробке живет всего несколько минут, поэтому запрещать завозить овощи и фрукты было бы нецелесообразно.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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