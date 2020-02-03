Семьям погибших на заводе в Мценске выплатят по 200 тысяч рублей

Сотрудники МЧС РФ на месте взрыва газа на заводе резиновых изделий в Мценске

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Семьи рабочих, погибших при взрыве паров лакокрасочных изделий на заводе в Мценске, получат по 200 тысяч рублей из резервного фонда Семьи рабочих, погибших при взрыве паров лакокрасочных изделий на заводе в Мценске, получат по 200 тысяч рублей из резервного фонда Орловской области , сообщает в понедельник правительство региона.

По данным СУСК РФ по региону, 31 января на территории завода по производству металлических дверей и окон в Мценске произошел взрыв скопившихся паров лакокрасочных материалов.

В результате взрыва обрушилась кровля строящегося цеха. Погибли пять человек, включая двоих граждан Турции, еще трое пострадали.

"Родственникам российских рабочих, погибших в результате взрыва на заводе в Мценске, выплатят по 200 тысяч рублей из резервного фонда правительства Орловской области", - говорится в сообщении. Распоряжение о выделении 600 тысяч рублей подписал глава региона Андрей Клычков. Он поручил до 5 февраля обеспечить выплату единовременной материальной помощи. Также родственники погибших россиян получат материальную помощь из муниципального бюджета Мценска.

Сообщается, что в регионе создана комиссия по координации деятельности по оказанию медицинской и социальной помощи пострадавшим от взрыва, которую возглавила первый зампредседателя областного правительства Валентина Нордстрем. По ее словам, пострадавшим и их родственникам незамедлительно была оказана медицинская и психологическая помощь.

"Из трех пострадавших при взрыве граждан Турции двое 31 января после оказания медицинской помощи в Мценской ЦРБ были отправлены домой, один пострадавший был переведен в областную клиническую больницу. Его планируют доставить санитарным транспортом в Москву", - говорится в сообщении.