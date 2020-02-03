Коронавирусом вне Китая заболел 151 человек в 23 странах

ЖЕНЕВА, 3 фев - РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество людей, заболевших новым Количество людей, заболевших новым коронавирусом вне Китая , составило 151 человек в 23 странах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая в понедельник на открытии 146 сессии заседания исполнительного комитета ВОЗ в Женеве.

"Вне Китая насчитывается 151 случай в 23 странах, и один человек скончался на Филиппинах, о чем сообщалось вчера", - сказал он.

По данным ВОЗ на 2 февраля, в мире зарегистрировано 14 557 случаев заболевания 2019-nCov, из них 14 411 заболевших в Китае, 2 110 тяжелобольных, 361 человек скончался.