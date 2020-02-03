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Коронавирусом вне Китая заболел 151 человек в 23 странах
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РИА Новости

Коронавирусом вне Китая заболел 151 человек в 23 странах

13:24 03.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит осмотр пассажира поезда
Медицинский работник проводит осмотр пассажира поезда
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник проводит осмотр пассажира поезда . Архивное фото
ЖЕНЕВА, 3 фев - РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество людей, заболевших новым коронавирусом вне Китая, составило 151 человек в 23 странах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая в понедельник на открытии 146 сессии заседания исполнительного комитета ВОЗ в Женеве.
"Вне Китая насчитывается 151 случай в 23 странах, и один человек скончался на Филиппинах, о чем сообщалось вчера", - сказал он.
По данным ВОЗ на 2 февраля, в мире зарегистрировано 14 557 случаев заболевания 2019-nCov, из них 14 411 заболевших в Китае, 2 110 тяжелобольных, 361 человек скончался.
Ранее ВОЗ признала вспышку нового коронавируса в КНР чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. При этом не рекомендуются любые ограничения на перемещение людей или товаров.
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Распространение нового коронавирусаВОЗКитайВ мире
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