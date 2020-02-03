Сроки голосования по поправкам в Конституцию уточняются, заявил Песков

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Вопрос о сроках общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет уточняться, надо набраться терпения, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Это все будет уточняться, сейчас это все находится в стадии разработки, обсуждения, поэтому давайте просто наберемся терпения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможных сроках общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию. Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Владимир Путин выступил в послании Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.