Сроки голосования по поправкам в Конституцию уточняются, заявил Песков

"Это все будет уточняться, сейчас это все находится в стадии разработки, обсуждения, поэтому давайте просто наберемся терпения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможных сроках общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.