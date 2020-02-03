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Сроки голосования по поправкам в Конституцию уточняются, заявил Песков
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РИА Новости

Сроки голосования по поправкам в Конституцию уточняются, заявил Песков

13:22 03.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Вопрос о сроках общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет уточняться, надо набраться терпения, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Это все будет уточняться, сейчас это все находится в стадии разработки, обсуждения, поэтому давайте просто наберемся терпения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможных сроках общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию. Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Владимир Путин выступил в послании Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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Конституция РФГосдума РФДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияОбщество
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