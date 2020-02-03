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СМИ: диспетчерам сообщали о возможном пуске ракет, сбивших Boeing
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РИА Новости

СМИ: диспетчерам сообщали о возможном пуске ракет, сбивших Boeing

13:19 03.02.2020
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© Фото : страница Офиса Президента Украины в FacebookФрагменты сбитого в Иране украинского самолета
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
© Фото : страница Офиса Президента Украины в Facebook
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета . Архивное фото
КИЕВ, 4 фев - РИА Новости. Пилот иранского лайнера авиакомпании Iran Aseman Airlines, который шел на посадку в момент крушения самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном, сообщил диспетчерам, что видел вспышки, напоминающие запуск ракеты, следует из записи разговоров иранских диспетчеров с пилотами, опубликованной "Телевизионной службой новостей" (ТСН) канала "1+1".
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ТСН, Киев обладает доказательствами, что Иран с самого начала знал, что украинский самолет был сбит ракетой. По его словам, это запись разговоров диспетчеров с иранским самолетом, который шел тогда на посадку. Зеленский также заявил, что опасается отправлять украинских специалистов в Иран для участия в расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета, поскольку это может стать поводом для Тегерана не отдавать самописцы.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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"По маршруту вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть?... Я сейчас вижу свет, как она (ракета – ред.) летит оттуда… Это точно свет от ракеты… А, нет, нет, со стороны города (Тегерана – ред.) взлетела", - сообщил пилот иранского самолета диспетчеру, следует из записи переговоров, опубликованной ТСН. По данным "Телевизионной службой новостей", записи им предоставили в украинских спецслужбах.
При этом на сообщения пилота диспетчер в частности ответил: "Нам ничего не сообщили, но продолжайте наблюдать".
Как следует из записи, после сообщения о ракете, пилоты украинского самолета перестали выходить на связь с диспетчером. После этого пилот иранского самолета сообщил, что видел вспышки от взрыва.
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
25 января, 12:06
Глава МИД Ирана заявил об аресте военного, сбившего украинский Boeing
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
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Крушение украинского самолета в ИранеВладимир ЗеленскийИранУкраинаВ мире
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