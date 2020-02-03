В Кремле озабочены активностью террористических группировок в Идлибе

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сохраняющаяся активность террористических группировок в Идлибе вызывает озабоченность Кремля, заявил в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Журналисты спросили Пескова, как Москва оценивает ситуацию в регионе.
"Первое. Российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте. Второе. Разговора на высшем уровне пока не было, но нет никаких сомнений, что если президенты посчитают это необходимым, он может быть согласован в самые сжатые сроки. Третье. В министерстве обороны РФ уже дали необходимые пояснения в связи с ситуацией в Идлибе", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что Кремль сохраняет озабоченность в связи с продолжающейся активностью террористических группировок в этом сирийском регионе.
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