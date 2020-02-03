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Задержан подозреваемый в резонансном убийстве под Евпаторией
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РИА Новости

Задержан подозреваемый в резонансном убийстве под Евпаторией

13:17 03.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали подозреваемого в резонансном убийстве женщины в ноябре 2019 года в окрестностях Евпатории, сообщила пресс-служба управления СК по региону.
Вечером 4 ноября под Евпаторией около элеватора было обнаружено тело 54-летней местной жительницы, которая ушла пасти домашний скот. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. В пабликах Крыма и Евпатории в соцсетях обсуждались подробности ЧП, звучали призывы организовать группы для поиска убийцы. Правоохранители просили жителей Крыма не заниматься самодеятельностью и не доверять непроверенным слухам об обстоятельствах преступления.
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"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г. Евпатории установили личность подозреваемого. Им оказался 45-летний житель Сакского района, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение убийства", - сообщили правоохранители, отметив, что в воскресенье подозреваемый был задержан.
По данным следствия, 4 ноября 2019 года мужчина пытался познакомиться с погибшей, но, получив отказ, нанес ей смертельное ножевое ранение. Подозреваемый скрывался в Сакском районе Крыма, а затем - в Севастополе. Отмечается, что он признал вину, а в ходе следственного эксперимента рассказал и показал, как совершал преступление и где закопал мобильный телефон жертвы.
Суд Евпатории избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, следствие готовится предъявить ему обвинение.
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Следственный комитет РФМВД РФЕвпаторияПроисшествия
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