Песков прокомментировал идею об упоминании Бога в Конституции

"В Кремле в данном случае вся дискуссия ведется в рамках комиссии, и она должна там вестись. Вы знаете, что состав комиссии очень широкий, там высказываются разные точки зрения, формулируются разные предложения, в том числе и это предложение будет там обсуждаться", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу высказать позицию Кремля относительно уместности этого предложения.