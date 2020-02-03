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В Чехии объявили траур в связи со смертью главы сената
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РИА Новости

В Чехии объявили траур в связи со смертью главы сената

13:16 03.02.2020
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© Depositphotos / rognarБазилика Святых Михаила и Флориана
Базилика Святых Михаила и Флориана
© Depositphotos / rognar
Базилика Святых Михаила и Флориана. Архивное фото
ПРАГА, 3 фев - РИА Новости. Чехия в понедельник прощается с умершим 20 января главой верхней палаты парламента Ярославом Куберой, в стране в этот день объявлен государственный траур, наполовину приспущены национальные флаги на учреждениях, в полдень на 140 секунд будут включены сирены, сообщила пресс-служба сената.
"В память о Ярославе Кубере, который занимал второй по значимости политический пост в республике - главы сената, понедельник в Чехии объявлен днем гостраура, наполовину приспущены флаги на учреждениях, в 12.00 (14.00 мск) по всей стране на 140 секунд будут включены сирены. В пражском концертном зале Rudolfinum, а также в театре города Теплице, где будет выставлен гроб с телом Куберы, состоятся траурные заседания общественности", - говорится в сообщении.
Кубера скончался на 73-м году жизни 20 января и стал первым чешским политиком на высокой должности, ушедшим из жизни при исполнении своих обязанностей. Он возглавлял сенат в течение чуть более одного года, до этого был его рядовым членом. Кроме того, в течение 24 лет подряд был приматором (главой) города Теплице на западе республики. Президент Чехии Милош Земан уже заявил о том, что в день образования республики посмертно наградит Куберу высшей государственной наградой – орденом Белого льва.
Кубера был широко известен в республике как человек разносторонних интересов, остроумный собеседник, а также противник ограничения курения, в чем видел ущемление личной свободы. После встречи с Земаном в середине января этого года глава сената сообщил журналистам о том, что выкурил за 2 часа беседы 16 сигарет.
В 2017 году Кубера исполнил роль чешского президента Эдварда Бенеша в историческом фильме "Томан" режиссера Ондрея Трояна, ранее он сыграл несколько небольших ролей в спектаклях теплицкого драматического театра.
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Ярослав КубераМилош ЗеманЧехияПрагаВ мире
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