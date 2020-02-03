АТОР: туристам, недавно посетившим Китай, отказывают в покупке круизов

Круизное судно на рейде рядом с городом Илулиссат в акватории острова Гренландия

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Крупнейшие международные круизные операторы запретили посадку на свои суда гражданам КНР, а также всем путешественникам, которые посещали материковый Китай в январе текущего года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"С 31 января 2020 года китайским туристам, иностранным путешественникам и членам экипажей, которые посещали материковый Китай в последние 14-30 дней, в том числе и с транзитными целями, отказано в посадке на борт для путешествия в морских и речных круизах", — уточнили в Ассоциации.

Эта мера распространяется на все круизные маршруты, которые предлагают международные и европейские компании, входящие в Cruise Lines International Association (CLIA, Международную ассоциацию круизных линий). "Ограничения будут действовать "до дальнейших указаний со стороны мировых органов здравоохранения в отношении статуса вспышки коронавируса", — говорится в сообщении CLIA.

Столь жесткие меры участники круизной индустрии объясняют высокими рисками распространения коронавируса, а также репутационными и экономическими потерями компаний.