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Туризм
2020-02-03T13:23+0300
https://ria.ru/20200203/1564189773.html
АТОР: туристам, недавно посетившим Китай, отказывают в покупке круизов
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РИА Новости

АТОР: туристам, недавно посетившим Китай, отказывают в покупке круизов

13:23 03.02.2020
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкКруизное судно на рейде рядом с городом Илулиссат в акватории острова Гренландия
Круизное судно на рейде рядом с городом Илулиссат в акватории острова Гренландия
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Крупнейшие международные круизные операторы запретили посадку на свои суда гражданам КНР, а также всем путешественникам, которые посещали материковый Китай в январе текущего года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"С 31 января 2020 года китайским туристам, иностранным путешественникам и членам экипажей, которые посещали материковый Китай в последние 14-30 дней, в том числе и с транзитными целями, отказано в посадке на борт для путешествия в морских и речных круизах", — уточнили в Ассоциации.
Эта мера распространяется на все круизные маршруты, которые предлагают международные и европейские компании, входящие в Cruise Lines International Association (CLIA, Международную ассоциацию круизных линий). "Ограничения будут действовать "до дальнейших указаний со стороны мировых органов здравоохранения в отношении статуса вспышки коронавируса", — говорится в сообщении CLIA.
Столь жесткие меры участники круизной индустрии объясняют высокими рисками распространения коронавируса, а также репутационными и экономическими потерями компаний.
"По мнению российских экспертов, россиян среди транзитных пассажиров, летящих из КНР, быть не должно. Наши соотечественники нечасто пользуются аэропортами Китая, чтобы сесть на круизное судно в Азии или тем более в Европе", — прокомментировали ситуацию в АТОР. И напомнили, что операторы морских круизов приостановили продажу круизных туров с заходом в порты Китая.
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