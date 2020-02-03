Роспотребнадзор не выявил новых случаев коронавируса в России

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, по последним данным, в России не выявлено, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
В пятницу сообщалось о двух случаях заражения коронавирусной инфекцией в России.
"В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
Власти РФ из-за распространяющегося в Китае коронавируса, от которого в республике скончались уже более 360 человек, а число заразившихся превысило 17 тысяч, приняли решение эвакуировать российских граждан из КНР самолетами ВКС, более того приостановлены пассажирские железнодорожные перевозки с Китаем, ограничено движение граждан КНР через пункты пропуска госграницы с Монголией. В аэропортах усилены меры по выявлению заболевших. Всего на территории РФ зафиксированы два случая корона вируса: оба заболевших - граждане Китая, они госпитализированы.
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