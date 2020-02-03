Британский самолет провел разведку у границы Калининградской области

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. У границ России заметили самолет радиоэлектронной разведки Королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint.
11:30 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) February 3, 2020
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС Великобритании🇬🇧, #Boeing RC-135W Rivet Joint, бортовой номер #ZZ666 , взлетевший с авиабазы Милденхолл🇬🇧 (#Mildenhall ,EGUN), совершает разведывательный полёт вдоль границы Калининградской🇷🇺 области.#RC135 #RAF pic.twitter.com/yaQuooP4s9
По данным мониторингового ресурса Plane Radar, борт с номером ZZ666 поднялся с авиабазы Милденхолл, а затем направился к Калининградской области.
Полет проходил на высоте около восьми километров, а сама машина двигалась со скоростью 635 километров в час.
Иностранные военные регулярно проводят разведывательные операции вблизи российских рубежей. Их часто замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и базами Минобороны в Сирии.