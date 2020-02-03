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Британский самолет провел разведку у границы Калининградской области
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РИА Новости

Британский самолет провел разведку у границы Калининградской области

13:09 03.02.2020 (обновлено: 13:41 03.02.2020)
2023
© Фото : Royal Air ForceСамолет RC-135W Rivet Joint британских ВВС
Самолет RC-135W Rivet Joint британских ВВС
© Фото : Royal Air Force
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. У границ России заметили самолет радиоэлектронной разведки Королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint.
По данным мониторингового ресурса Plane Radar, борт с номером ZZ666 поднялся с авиабазы Милденхолл, а затем направился к Калининградской области.
Полет проходил на высоте около восьми километров, а сама машина двигалась со скоростью 635 километров в час.
Иностранные военные регулярно проводят разведывательные операции вблизи российских рубежей. Их часто замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и базами Минобороны в Сирии.
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94427027
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Королевские военно-воздушные силы ВеликобританииКалининградская областьБезопасность
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