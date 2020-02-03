Ученые нашли древнейшее в мире деревянное сооружение

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. При строительстве автомагистрали в Восточной Чехии обнаружен древний колодец, которому больше 7,5 тысяч лет. Это древнейшее из достоверно датированных деревянных сооружений в мире. Описание При строительстве автомагистрали в Восточной Чехии обнаружен древний колодец, которому больше 7,5 тысяч лет. Это древнейшее из достоверно датированных деревянных сооружений в мире. Описание опубликовано в журнале Journal of Archaeological Science.

Древние деревянные сооружения плохо сохраняются, поэтому каждая такая находка — событие для археологов. Вблизи чешского города Остров в 2018 году при строительстве автомагистрали D35 был обнаружен древний деревянный сруб колодца эпохи раннего неолита. Благодаря тому, что сооружение находилось ниже уровня грунтовых вод, оно довольно хорошо сохранилось.

Колодец имеет примерно квадратную форму размером 80 на 80 сантиметров, а высота постройки составляет 140 сантиметров. По углам его вкопаны четыре рифленых дубовых столба, стенки колодца укреплены вставленными между столбами плоскими досками со следами обработки полированными каменными орудиями. Доски изготовлены из дуба и орешника, что указывает на состав местных лесов того времени.

Исследователи отмечают, что строители колодца, судя по всему, обладали знаниями и навыками строительства подобных сооружений, то есть были мастерами столярного дела. А это значит, что в позднем каменном веке на территории Европы люди владели вполне передовыми техническими навыками и инструментами и могли адаптировать среду под свои потребности. Кроме того, у них существовало понятие специализации труда, что указывает на достаточно сложную социальную организацию.

Исключительная сохранность древесины позволила ученым выполнить точнейшее — до года — определение возраста постройки. Дендрохронологическое датирование показало, что деревья, из которых сделаны угловые столбы, были срублены в 5481 году до нашей эры. Боковые доски моложе. Они относятся к 5256-5255 годам до нашей эры, а одна из них — к периоду от 5241 до 5224 года до нашей эры. По мнению ученых, это свидетельствует о том, что колодец неоднократно ремонтировался.

"На нем имеются следы методов строительства, которые использовались в эпоху бронзы и железа и даже в римский век. Удивительно, что первые мастера, у которых были только инструменты из камня, кости или рога, могли обрабатывать поверхность срубленных стволов с такой точностью", — приводятся в пресс-релизе Археологического центра Оломоуц слова Ярослава Пешки (Jaroslav Peška), одного из авторов исследования.

Это третий деревянный колодец периода раннего неолита, обнаруженный на территории Чешской Республики за последние четыре года. В целом в Европе известно более 40 таких колодцев, относящихся примерно к тому же периоду времени. Но все они датированы радиоуглеродным методом, менее точным, чем дендрохронологический, который использовали авторы исследования. Поэтому можно говорить, что колодец, обнаруженный вблизи Острова, — древнейшая достоверно датированная деревянная постройка в мире.

Внутри колодца археологи нашли фрагменты керамики эпохи раннего неолита, что, по мнению ученых, свидетельствует о том, что вблизи колодца располагалось одно или несколько поселений того же периода. Однако тщательные поиски пока ни к чему не привели. Вблизи колодца были также найдены фрагменты костей животных и птиц.