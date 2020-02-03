МИД Ирана: ЕС не задействовал механизм разрешения споров по СВПД

"Европейцы пока не активизировали механизм по разрешению споров", - сказал он в ходе брифинга, отметив, что визит главы дипломатии ЕС Жозефа Борреля в Тегеран 3 февраля имеет важное значение в текущих условиях.

"Было условлено провести совместную комиссию в ближайшем будущем, однако дата и место (ее проведения) пока не определено", - добавил Мусави.

Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран в рамках поэтапного сокращения своих обязательств по соглашению, из которого ранее вышли США, объявил об отказе от ограничений по количеству центрифуг.