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В Сенате прокомментировали визит Помпео в Белоруссию и Казахстан
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РИА Новости

В Сенате прокомментировали визит Помпео в Белоруссию и Казахстан

13:04 03.02.2020 (обновлено: 13:23 03.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Кисляк
Сергей Кисляк
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Сергей Кисляк
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Визит госсекретаря США Майка Помпео в Белоруссию и Казахстан не станет причиной ухудшения отношений между этими республиками и Россией, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в США Сергей Кисляк.
Помпео 2-3 февраля находится с визитом в Узбекистане. Ранее пресс-служба госдепартамента США проинформировала, что Помпео с 29 января по 4 февраля посетит Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан и проведет встречи с главами этих государств.

"Что касается ожидания эскалации отношений после визита Помпео, я считаю, что наши отношения имеют такую серьёзную прочность, что визит госсекретаря эскалацию этих отношений спровоцировать не может", - заявил Кисляк на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Знатоки
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Вчера, 10:20
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииМайк ПомпеоСергей КислякБелоруссияРоссияСШАКазахстан
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