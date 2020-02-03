В Сенате прокомментировали визит Помпео в Белоруссию и Казахстан

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Визит госсекретаря США Майка Помпео в Белоруссию и Казахстан не станет причиной ухудшения отношений между этими республиками и Россией, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в США Сергей Кисляк.
Помпео 2-3 февраля находится с визитом в Узбекистане. Ранее пресс-служба госдепартамента США проинформировала, что Помпео с 29 января по 4 февраля посетит Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан и проведет встречи с главами этих государств.
"Что касается ожидания эскалации отношений после визита Помпео, я считаю, что наши отношения имеют такую серьёзную прочность, что визит госсекретаря эскалацию этих отношений спровоцировать не может", - заявил Кисляк на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", отвечая на соответствующий вопрос журналистов.