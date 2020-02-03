В Сенате прокомментировали визит Помпео в Белоруссию и Казахстан

"Что касается ожидания эскалации отношений после визита Помпео, я считаю, что наши отношения имеют такую серьёзную прочность, что визит госсекретаря эскалацию этих отношений спровоцировать не может", - заявил Кисляк на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", отвечая на соответствующий вопрос журналистов.