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На западе Мексики нашли тайное захоронение с останками 11 человек
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РИА Новости

На западе Мексики нашли тайное захоронение с останками 11 человек

12:59 03.02.2020
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© Flickr / Christian JavanШтат Мичоакан. Мексика
Штат Мичоакан. Мексика
© Flickr / Christian Javan
Штат Мичоакан. Мексика. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Власти Мексики сообщили об обнаружении тайного захоронения с останками 11 человек в западном штате Мичоакан, пишет издание Universal со ссылкой на местную прокуратуру.
Захоронение было обнаружено группой рабочих, ведущих земляные работы, которые уведомили о находке властей. Тела были доставлены в судебно-медицинскую службу для вскрытия и установления личностей погибших. Представители генеральной прокуратуры продолжают оставаться на месте обнаружения захоронения для проведения дальнейшего расследования.
Захоронение было найдено через два дня после нападения на полицейских, которые участвовали в задержании Луиса Фелипе Баррагана Аялы, подозреваемого в массовых убийствах в августе 2019 года. По данным издания, он, предположительно, входит в преступный картель "Лос Виаграс", который ведет борьбу за власть с другими преступными группировками на территории муниципалитета, где было обнаружено захоронение.
Лопес Обрадор
21 апреля 2019, 04:57
СМИ: в Мексике мафия угрожает президенту
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