На западе Мексики нашли тайное захоронение с останками 11 человек

Захоронение было обнаружено группой рабочих, ведущих земляные работы, которые уведомили о находке властей. Тела были доставлены в судебно-медицинскую службу для вскрытия и установления личностей погибших. Представители генеральной прокуратуры продолжают оставаться на месте обнаружения захоронения для проведения дальнейшего расследования.

Захоронение было найдено через два дня после нападения на полицейских, которые участвовали в задержании Луиса Фелипе Баррагана Аялы, подозреваемого в массовых убийствах в августе 2019 года. По данным издания, он, предположительно, входит в преступный картель "Лос Виаграс", который ведет борьбу за власть с другими преступными группировками на территории муниципалитета, где было обнаружено захоронение.