Врач исключил возможность заражения коронавирусом через посылку

"Посылки из Китая в эпидемиологическом плане абсолютно безопасны, что вытекает из крайней нестойкости вируса, который живет вне человека не более 1-2 суток", - рассказал РИА Новости Никифоров.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.