Врач исключил возможность заражения коронавирусом через посылку

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Посылки из Китая с точки зрения эпидемиологии абсолютно безопасны, новый коронавирус крайне не стойкий, поэтому заражение через посылку невозможно, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова профессор Владимир Никифоров.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору "Почты России" Николаю Подгузову приостановить поступление в Россию посылок с товарами из китайских интернет-магазинов до нормализации обстановки с коронавирусом.
"Посылки из Китая в эпидемиологическом плане абсолютно безопасны, что вытекает из крайней нестойкости вируса, который живет вне человека не более 1-2 суток", - рассказал РИА Новости Никифоров.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
В конце января глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявляла, что риск заразиться коронавирусом через посылки отсутствует.