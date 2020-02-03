В Белоруссии проверят боеготовность ВВС и войск ПВО

МИНСК, 3 фев - РИА Новости. ВВС и войска ПВО ВВС и войска ПВО Белоруссии приводятся в готовность в рамках комплексной проверки армии страны, сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны республики.

Внезапная проверка боевой готовности началась в вооруженных силах Белоруссии с 30 января. Ее цель - проверить готовность органов управления и подразделений выполнять задачи по предназначению в условиях быстро меняющейся обстановки. Действия войск пройдут на полигонах и отдельных участках местности.

"С 3 февраля ряд воинских частей и подразделений ВВС и войск ПВО приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе отметили, что, по замыслу проверки, принято решение усилить состав дежурных сил по противовоздушной обороне зенитными ракетными дивизионами С-300, "Бук", "Оса". Авиации предстоит выполнить задачи по рассредоточению части сил и средств с задействованием аэродромов Барановичи, Мачулищи, Бобруйск, Лунинец, Боровцы.

Кроме того, по данным пресс-службы, в рамках комплексной проверки армии подразделения механизированных бригад завершили выдвижение комбинированным способом в районы и приступили к выполнению поставленных задач, в том числе и с боевой стрельбой в ночное время. Для преодоления водной преграды подразделениями 19-й гвардейской отдельной механизированной бригады силами 7-го инженерного полка в кратчайшие сроки была наведена мостовая переправа через реку Березина.