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В Белоруссии проверят боеготовность ВВС и войск ПВО
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РИА Новости

В Белоруссии проверят боеготовность ВВС и войск ПВО

12:51 03.02.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСамолеты Як-130 ВВС Белоруссии
Самолеты Як-130 ВВС Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Самолеты Як-130 ВВС Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 3 фев - РИА Новости. ВВС и войска ПВО Белоруссии приводятся в готовность в рамках комплексной проверки армии страны, сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны республики.
Внезапная проверка боевой готовности началась в вооруженных силах Белоруссии с 30 января. Ее цель - проверить готовность органов управления и подразделений выполнять задачи по предназначению в условиях быстро меняющейся обстановки. Действия войск пройдут на полигонах и отдельных участках местности.
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"С 3 февраля ряд воинских частей и подразделений ВВС и войск ПВО приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.
В пресс-службе отметили, что, по замыслу проверки, принято решение усилить состав дежурных сил по противовоздушной обороне зенитными ракетными дивизионами С-300, "Бук", "Оса". Авиации предстоит выполнить задачи по рассредоточению части сил и средств с задействованием аэродромов Барановичи, Мачулищи, Бобруйск, Лунинец, Боровцы.
Кроме того, по данным пресс-службы, в рамках комплексной проверки армии подразделения механизированных бригад завершили выдвижение комбинированным способом в районы и приступили к выполнению поставленных задач, в том числе и с боевой стрельбой в ночное время. Для преодоления водной преграды подразделениями 19-й гвардейской отдельной механизированной бригады силами 7-го инженерного полка в кратчайшие сроки была наведена мостовая переправа через реку Березина.
"Ряд воинских частей и подразделений, принимавших участие в проверке, успешно выполнив поставленные задачи, возвращаются в пункты постоянной дислокации", - отмечается в сообщении.
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