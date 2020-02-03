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https://ria.ru/20200203/1564188591.html
Володин призвал направить ряду стран материалы о Ялтинской конференции
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РИА Новости

Володин призвал направить ряду стран материалы о Ялтинской конференции

12:51 03.02.2020 (обновлено: 13:24 03.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил направить в парламенты Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Украины исторические материалы о Ялтинской конференции.
В понедельник в Госдуме состоялось открытие выставки "Ялта 1945. Правда о Победе. Уроки истории". Участие в открытии приняли представители всех думских фракций, а также дочь маршала Советского Союза Ивана Конева Наталия, внук бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко Игорь; глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, внук главы советского правительства, министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова.
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Делано Рузвельт и маршал СССР Иосиф Сталин перед началом одного из заседаний Ялтинской конференции
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"Было бы правильно перевести выпуск журнала ("Историк"), который посвящен Ялтинской конференции, на разные языки и отправить нашим коллегам в парламенты Соединенных Штатов Америки, Британии, Франции, других стран, Польши - обязательно, Украины для того, чтобы они соприкоснулись с историей, чтобы посмотрели на происходившее глазами их лидеров", - сказал Володин на открытии выставки.
Он отметил, что по прошествии времени некоторые страны пытаются забыть или замолчать историю, а нередко еще и переписывают ее.
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"Мы не можем этого допустить. И в этой связи хочется еще раз сказать тем, кто представляет Соединенные Штаты Америки, Британию: когда они с легкостью переписывают историю, они перечеркивают память о (президенте США Франклине) Рузвельте, о (премьер-министре Великобритании Уинстоне) Черчилле, о тех, кто погиб в этой кровавой войне, граждан своих стран", - сказал Володин.
Политик также напомнил о предложении президента РФ Владимира Путина провести саммит глав государств-постоянных членов Совета безопасности ООН. Спикер Госдумы считает, что идея российского лидера должна быть поддержана другими странами.
"Когда мы стоим перед лицом угроз и вызовов, совершенно очевидно, что было бы правильно собраться и решить эти проблемы. Поэтому наш президент в этом вопросе совершенно правильно говорит, и думаю, все его должны поддержать, потому что столько вызовов и проблем, без обсуждения которых вот так, за круглым столом, невозможно обойтись. Иначе мы можем столкнуться с большей трагедией, которая произошла в свое время, когда одно государство решило судьбу всех других. Повторение этого просто недопустимо", - отметил Володин.
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, Президент США Франклин Делано Рузвельт и Маршал СССР Иосиф Виссарионович Сталин на Ялтинской конференции. 1945
4 февраля 2015, 10:50
Атмосфера Ялтинской конференции70 лет назад, 4 февраля 1945 года, открылась Крымская (Ялтинская) конференция глав правительств СССР, США и Великобритании, на которой были согласованы военные планы союзных держав (в частности, участие СССР в войне с Японией) и принципы послевоенного устройства Европы.
В свою очередь Наталия Конева призвала не забывать роль Советской армии в освобождении мира от фашизма.
"Сегодня, когда мы говорим о Ялте, о значении этих событий, мы не будем забывать о том, что вклад в нее внесли наши Вооруженные силы. Мы не будем забывать о том, что наша армия была невероятно патриотичной, и она понимала, что она не просто освобождает мир от фашизма, но что наша армия несет мир, процветание. И поэтому на броню танков, которые входили туда, бросали цветы, несли фляжки. И это был грандиозный праздник в Европе!", - сказала Конева.
Вячеслав Никонов в свою очередь осудил попытки некоторых стран пересмотреть итоги Второй мировой войны, а также навязать России свое видение истории.
"Сейчас многие пересматривают и результаты Ялты, и результаты войны. Те государства: Польша, сейчас к этому подключились Украина, европейский парламент, мы все должны помнить, что в 1945 году все эти государства были либо с Гитлером, либо под Гитлером. Это были государства "германской оси". Сейчас они нам рассказывают, когда и как надо было освобождать Освенцим, сейчас они пытаются нам навязать свои стандарты видения истории", - сказал Никонов.
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Он подчеркнул, что в 1945 Советский Союз одержал самую великую победу в истории человечества ценой самых страшных жертв. "И эту победу мы не отдадим никому и никогда", - заключил Никонов.
Игорь Громыко со своей стороны заявил о значимости Организации Объединенных Наций, идеология которой была сформирована в ходе Ялтинской конференции.
"Сейчас, по прошествии 75 лет, в мире нет ничего близкого, что напоминало бы по своей универсальности, привлекательности и признанию Организацию Объединенных Наций. Я думаю, что мы сослужим хорошую службу для вопросов войны и мира в пользу мира, если в этом году также будем... рассказывать новым поколениям о том, какую огромную роль ООН сыграла и после 1945 года, как именно эта Организация стала базой для других глобальных миротворческих процессов", - сказал Громыко.
Крымская (Ялтинская) конференция руководителей трех союзных держав антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании - проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в бывшей царской резиденции - Ливадийском дворце. На ней обсуждались вопросы послевоенного устройства.
Президент США Франклин Делано Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль на Ялтинской конференции. 1945
4 февраля 2015, 11:00
Крымская (Ялтинская) конференция 1945 годаПодробнее о Крымской (Ялтинской) конференции глав правительств СССР, США и Великобритании (1945) читайте в справке РИА Новости.
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Ялтинская конференция (1945)Госдума РФВячеслав ВолодинОбщество
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